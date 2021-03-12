Зеленський підтримав санкції проти Коломойського та пригрозив Ахметову, Фірташу і Порошенку

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський публічно підтримав запровадження санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського та пообіцяв нові гучні рішення РНБО.

Про це йдеться в його зверненні.

"Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників ПриватБанку. Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість", - заявив президент.

Він додав, що Україна розуміє різницю між поняттями "великий бізнес та олігархічний клас".

"А от прізвища тут не мають жодної різниці. Це Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне - ти готовий працювати законно і прозоро або хочеш і надалі створювати монополії, контролювати засоби масової інформації, впливати на депутатів та інших державних службовців", - заявив президент.

Він також підсумував чотири останні засідання Ради національної безпеки і оборони, коли були введені санкції щодо Віктора Медведчука, його дружини, а також людей, телеканалів та бізнесу, який пов'язують з ним.

Кілька разів Зеленський згадав про експрезидента Петра Порошенка, давши зрозуміти, що щодо нього можуть з'явитися нові розслідування.

Зокрема, президент зазначив, що санкції щодо Медведчука запровадили лише за Зеленського, тому що попередники "можливо, діяли за принципом мухи окремо, цукерки окрема". Тут президент, судячи з усього, мав на увазі цукерковий бізнес Порошенка компанію "Рошен".

Зеленський нагадав, що в рамках санкцій щодо Медведчука було доручено повернути у державну власність нафтопровід "Прикарпатзахідтранс".

"І не менш важливо з'ясувати, за яких обставин у 2015 році, в епоху гетьманства всім відомого кого, у приватній власності опинився державний нафтопровід довжиною майже півтори тисячі кілометрів", - знову натякнув на Порошенка президент.

За підсумками розслідування та аудиту, Зеленський не виключив, що на винуватців чекатимуть судові справи.

Зеленський підкреслив, що останнє засідання РНБО 11 березня - далеко не останнє.

"Україна дає здачі. Здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого - справедливості", - заявив Зеленський.

"Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість. Може. Хоче. І буде. А тим, хто досі в цьому сумнівається. До наступних засідань Ради національної безпеки та оборони", - підсумував президент.