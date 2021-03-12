Відмова від AstraZeneca, порнопомста і утеплення будинків – теленовини ВВС
У випуску:
- Декілька європейських країн призупиняють робити щеплення препаратом AstraZeneca, який використовують в Україні.
- 10 років після аварії на АЕС у Фукусімі. Чи повернуться люди до зони відчуження.
- Порнопомста. В одному англійському містечку викрали приватні фотографії 70 жінок і поширили онлайн.
- Домашня економія: у Черкасах люди своїми силами утеплили панельну багатоповерхівку і тепер платять вдвічі менше за опалення.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.