Відмова від AstraZeneca, порнопомста і утеплення будинків – теленовини ВВС

У випуску:

  • Декілька європейських країн призупиняють робити щеплення препаратом AstraZeneca, який використовують в Україні.
  • 10 років після аварії на АЕС у Фукусімі. Чи повернуться люди до зони відчуження.
  • Порнопомста. В одному англійському містечку викрали приватні фотографії 70 жінок і поширили онлайн.
  • Домашня економія: у Черкасах люди своїми силами утеплили панельну багатоповерхівку і тепер платять вдвічі менше за опалення.

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