Викрадення та смерть Сари Еверард: поліцейський постане перед судом

Підпис до фото, Сару згадують як "гарну, турботливу і неймовірно добру"

48-річного офіцера поліції Лондона Вейна Казінса звинуватили у викраденні та вбивстві 33-річної Сари Еверард. Він постане перед магістратським судом Вестмінстера в суботу.

У п'ятницю поліція підтвердила, що тіло, яке вони знайшли у лісі поблизу Ешфорда у графстві Кент, належить Сарі Еверард.

Жінка зникла 3 березня, коли поверталася додому. Востаннє її бачили в лондонському районі Клепхем близько 21:30 за місцевим часом. Після цього сліди її губляться - поліцейські поки не з'ясували, чи дійшла Сара до свого будинку в Брикстоні (район на півдні Лондона) чи ні.

Автор фото, KentOnline Підпис до фото, Казінс працював у поліції з 2018 року

Як повідомив помічник комісара поліції Нік Ефгрейв, тіло Сари упізнали, і сумну новину повідомили родині загиблої, з якою працюють психологи.

"Я хотів би віддати належне сім'ї Сари за їхню стійкість і терпіння впродовж кількох найважчих днів. Правоохоронці у постійному контакті з родиною загиблої, - додав офіцер поліції. - Розслідування просувається швидкими темпами, сотні слідчих працюють цілодобово, щоб встановити обставини зникнення Сари та її вбивства".

9 березня за підозрою у викраденні та вбивстві жінки затримали офіцера поліції Вейна Казинса. Під час утримання під вартою він отримав кілька травм голови, однак за яких обставин поки відомо мало.

У суботу активісти планували провести в парку Клепхем-Коммон, де Сару Еверард бачили востаннє, акцію присвячену безпеці жінок у місті. Подібні заходи планували також в інших містах Британії.

Однак, за словами організаторів, акція поки залишається під питанням через карантинні обмеження, що діють під час пандемії.

"Зникнення Сари за таких жахливих обставин - найстрашніший кошмар для кожної родини, - заявила очільниця столичної поліції Крессида Дік. - Гадаю, мешканцям Лондона важливо знати, що такі викрадення жінок на наших вулицях трапляються вкрай рідко".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, У парк Клепхем-Коммон, де Сару Еверард бачили востаннє, принесли квіти

Даремский університет, який закінчила загибла маркетологиня, вшанував її пам'ять, назвавши Еверард "улюбленою випускницею".

"Сара була популярним і активним членом університетської спільноти, - сказав віцеканцлер університету, професор Стюарт Корбрідж. - У цей надзвичайно важкий час наші думки з її родиною та друзями".

У спеціальній заяві столична поліція Лондона повідомила деякі подробиці про роботу Вейна Казінса.

Він почав працювати в поліції у вересні 2018 року. 1 лютого 2020 року перейшов до Командування парламентської і дипломатичної охорони, "де його головна роль полягала у патрулюванні дипломатичних об'єктів, переважно посольств".

Посольства в Лондоні доволі часто охороняють озброєні поліцейські. У звичайній ситуації британські правоохоронці вогнепальну зброю не носять.

У вівторок у Кенті затримали жінку, яку підозрюють у пособництві. У четвер її звільнили під заставу. Суд розгляне її справу в середині квітня.