Викрадення та смерть Сари Еверард: поліцейський постане перед судом
48-річного офіцера поліції Лондона Вейна Казінса звинуватили у викраденні та вбивстві 33-річної Сари Еверард. Він постане перед магістратським судом Вестмінстера в суботу.
У п'ятницю поліція підтвердила, що тіло, яке вони знайшли у лісі поблизу Ешфорда у графстві Кент, належить Сарі Еверард.
Жінка зникла 3 березня, коли поверталася додому. Востаннє її бачили в лондонському районі Клепхем близько 21:30 за місцевим часом. Після цього сліди її губляться - поліцейські поки не з'ясували, чи дійшла Сара до свого будинку в Брикстоні (район на півдні Лондона) чи ні.
Як повідомив помічник комісара поліції Нік Ефгрейв, тіло Сари упізнали, і сумну новину повідомили родині загиблої, з якою працюють психологи.
"Я хотів би віддати належне сім'ї Сари за їхню стійкість і терпіння впродовж кількох найважчих днів. Правоохоронці у постійному контакті з родиною загиблої, - додав офіцер поліції. - Розслідування просувається швидкими темпами, сотні слідчих працюють цілодобово, щоб встановити обставини зникнення Сари та її вбивства".
9 березня за підозрою у викраденні та вбивстві жінки затримали офіцера поліції Вейна Казинса. Під час утримання під вартою він отримав кілька травм голови, однак за яких обставин поки відомо мало.
У суботу активісти планували провести в парку Клепхем-Коммон, де Сару Еверард бачили востаннє, акцію присвячену безпеці жінок у місті. Подібні заходи планували також в інших містах Британії.
Однак, за словами організаторів, акція поки залишається під питанням через карантинні обмеження, що діють під час пандемії.
"Зникнення Сари за таких жахливих обставин - найстрашніший кошмар для кожної родини, - заявила очільниця столичної поліції Крессида Дік. - Гадаю, мешканцям Лондона важливо знати, що такі викрадення жінок на наших вулицях трапляються вкрай рідко".
Даремский університет, який закінчила загибла маркетологиня, вшанував її пам'ять, назвавши Еверард "улюбленою випускницею".
"Сара була популярним і активним членом університетської спільноти, - сказав віцеканцлер університету, професор Стюарт Корбрідж. - У цей надзвичайно важкий час наші думки з її родиною та друзями".
У спеціальній заяві столична поліція Лондона повідомила деякі подробиці про роботу Вейна Казінса.
Він почав працювати в поліції у вересні 2018 року. 1 лютого 2020 року перейшов до Командування парламентської і дипломатичної охорони, "де його головна роль полягала у патрулюванні дипломатичних об'єктів, переважно посольств".
Посольства в Лондоні доволі часто охороняють озброєні поліцейські. У звичайній ситуації британські правоохоронці вогнепальну зброю не носять.
У вівторок у Кенті затримали жінку, яку підозрюють у пособництві. У четвер її звільнили під заставу. Суд розгляне її справу в середині квітня.