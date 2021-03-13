"Буковель" закрили на карантин. На в'їзді - блокпости і поліція

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Гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закривають на карантин. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій напередодні.

На в'їзді на територію села Поляниця, де розташований курорт, виставлять блокпости.

Таке рішення ухвалили через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу в області, що входить до червоної зони.

Безперешкодно зможуть пересуватися лише місцеві жителі та люди, які там працюють.

На сайті "Буковелю" вказано, що такі обмеження триватимуть з 13 по 27 березня.

Не курорт, а червона зона

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук пояснив, що рішення закрити "Буковель" є вимушеним, адже ситуація з поширенням коронавірусу в області є катастрофічною.

"Це вимушене рішення і напевно не останнє, яке буде. "Червона зона, у якій ми перебуваємо, розвивається, і ми не бачимо тренду до її зниження", ㅡ сказав

За минулу добу в Івано-Франківській області зафіксовано 719 нових випадків коронавірусу.

Він додав, що туристи мають розуміти, що, в першу чергу, вони їдуть не в Буковель, а у червону зону.

Автор фото, Скріншот з вебкамери курорту Підпис до фото, Зараз на "Буковелі" не видно людей

Він нагадав, що карантинні обмеження стосуються не лише "Буковелю" і містилися вони і в попередніх актах комісії.

"Але ми зіткнулися з такою річчю як нігілізм, принципове невиконання рішень комісії. Хтось сказав що воно має рекомендаційний характер, хтось ще щось", - додав голова ОДА.

Кінець туристичного сезону

Курорт "Буковель" повідомив, що до 27 березня в'їзд громадянам з розважальною, спортивною та іншою відпочинковою метою на курорт обмежено.

"Вимоги та рішення регіональної комісії, фактично позбавляють ТК "Буковель" об'єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг", - йдеться у повідомленні на сайті курорту.

Водночас адміністрація курорту обіцяє зробити усе, щоби туристи змогли отримати вже придбані послуги після 27 березня і просить з розумінням поставитися до ситуації.

На веб-камерах курорту видно, що витяги та вуличні кафе є порожніми, людей немає.

Автор фото, Скріншот з вебкамери курорту

11 березня "Буковель" блокували місцеві підприємці. Вони вимагали закриття курорту.

У п'ятницю правоохоронці вже почали роботу в селі Поляниця. Зокрема, вони склали 51 адмінпротокол щодо порушень карантину, половину з яких отримали оператори підйомників.

Користувачі соцмереж обурюються, що курорт закрили не у розпал, а наприкінці туристичного сезону.

Ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

З 22 лютого Івано-Франківська область потрапила до червоної зони карантину.

За весь час пандемії в області захворіли 72 370 людей, з них 1 364 померли. Останні тижні кількість хворих на Прикарпатті щодня зростає.

Середній рівень завантаженості ліжок для пацієнтів з коронавірусом в області складає майже 82%.

Раніше в Офісі президента звинуватили у спалаху коронавірусу на Франківщині іноземних туристів і курорт "Буковель".

Попри те, що обмеження червоної зони передбачають заборону на роботу кафе, ресторанів та громадського транспорту, курорт "Буковель" продовжував працювати. Кафе і ресторани на території були закриті, але траси, підйомники і готелі працювали.

На початку січня, коли по всій Україні почав діяти посилений карантин, на курорті "Буковель" відпочивав президент Володимир Зеленський. Фото з президентом викладали у соцмережі користувачі.