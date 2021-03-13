Жінки у мистецтві: хто отримав премію Women in Arts 2021

Автор фото, Women in Arts 2021

В Україні втретє відзначили досягнення жінок, які працюють у мистецтві. Їм вручили премії Women in Arts.

Організаторами премії є Український інститут, засновником якого є Міністерство закордонних справ, та ООН Жінки в Україні.

Нагороди отримали у візуальному мистецтві, музиці, театрі, кіно, літературі, культурному менеджменті та журналістиці. Також вручили особливу відзнаку за важливий внесок в українську культуру.

Мета премії - зробити талант і зусилля жінок, які працюють у сфері української культури помітними, а імена - відомими, зокрема, й на міжнародному рівні.

Автор фото, Women in Arts 2021

Переможницею у номінації Жінки у візуальному мистецтві стала Аліна Клейтман - художниця з Харкова. У своїх роботах Аліна Клейтман ставить питання щодо жіночої сексуальності та позиції жінки у сучасному суспільстві, розглядаючи жінку як об'єкт.

Автор фото, Women in Arts 2021

Оксана Линів отримала премію Women in Arts 2021 у номінації музика. Вона - українська диригентка, перша жінка на посаді головного диригента в опері та філармонійному оркестрі міста Ґрац. Засновниця фестивалю LvivMozArt, головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Автор фото, Women in Arts 2021

У номінації Жінки в театрі перемогла Тамара Трунова - українська театральна режисерка, головна режисерка Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Автор фото, Women in Arts 2021

Ірина Цілик — українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Лауреатка американського кінофестивалю Sundance за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин". У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе у "червоній зоні" Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії.

Автор фото, Women in Arts 2021

Софія Андрухович, що перемогла в номінації Жінки в літературі, українська письменниця, перекладачка й публіцистка, донька письменника Юрія Андруховича. У 2014 році її роман "Фелікс Австрія" здобув премію Книга року ВВС.

Автор фото, Women in Arts 2021

У номінації Жінки в культурному менеджменті нагороду здобула Юлія Федів - громадська діячка, перша виконавча директорка державного Українського культурного фонду.

Автор фото, Women in Arts 2021

У номінації Жінки в культурній журналістиці, критиці та дослідженнях відзначили Віру Балдинюк — українську письменницю, літературознавицю, арткритика та головну редакторку журналу Korydor.

Автор фото, Women in Arts 2021

Особливу відзнаку вручили Валерії Бурлаковій. Вона не є професійною мисткинею, але зробила важливий внесок в українську культуру. Валерія Бурлакова журналістка, у 2014-2017 роках - військова, командир мінометного розрахунку, авторка книги "Життя P.S.".

Переможниць відзначили документальним фільмом "Жінки, що грають ігри". Стрічка об'єднала сім історій про життєвий та професійний шлях мисткинь.

"Це фільм-гра, що повертає нас у дитинство і допомагає згадати, як все починалось. Героїні фільму — дівчатка, які виросли і "дали жару", - розповіла режисерка фільму Надія Парфан.