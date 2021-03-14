Пасажирка Uber відмовилась одягати маску і напала на водія

Автор фото, Reuters

У Сан-Франциско дівчина відмовилась одягнути маску в таксі Uber, а потім приснула з перцевого балончика в обличчя водію.

Її заарештували.

24-річній Малайші Кінг висунули кілька звинувачень, серед яких - "напад із застосуванням їдкої хімічної речовини", заявили в поліції.

На записі камери автомобільного відеореєстратора видно, що в таксі було три пасажирки. Водій попросив їх одягнути маски, але вони відмовились. При цьому одна з дівчат кашляла на водія.

За кілька хвилин водій зупинився і відмовився їхати далі, поки пасажири не вдягнуть маски. Між ними спалахнула сварка і дівчата вийшли.

Коли таксі стояло на узбіччі, одна з дівчат нахилилася до відчиненого вікна та приснула водію в очі з балончика, схожого на перцевий.

Поліцейське управління Сан-Франциско (SFPD) повідомило, що Малайшу Кінг затримали у четвер. Її, з-поміж іншого, звинувачують у "нападі з нанесенням тілесних ушкоджень" та порушенні санітарно-протиепідемічних правил і норм.

У поліції повідомили, що друга пасажирка, 24-річна Арна Кіміай, вирішила добровільно здатися правоохоронцям.

У Сан-Франциско діють суворі обмежувальні заходи, громадяни мають носити маски, що прикривають ніс і рот в межах двох метрів від усіх, крім членів родини.

Обов'язково також носити маски в громадських місцях і транспорті.

Інцидент кваліфікували, як "жорстку зневагу до безпеки й добробуту працівника критично важливої структури в розпал смертельної пандемії".

"Ми дуже серйозно ставимося до такої поведінки в Сан-Франциско і прагнемо відновити справедливість", - йдеться в заяві поліції.