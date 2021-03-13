Вчені відтворили "античний комп'ютер". Що він вміє

Автор фото, Prof Tony Freeth / UCL

Британські вчені вперше відтворили повну комп'ютерну модель антикітерського механізму. Цей пристрій, створений близько 2 тис. років тому в стародавній Греції, називають найпершим аналоговим комп'ютером, принцип його роботи та призначення протягом багатьох років залишались загадкою.

Механізм знайшли в 1901 році грецькі нирці за губками, які натрапили на рештки корабля, що, ймовірно, затонув у першому столітті до нашої ери. Це сталося біля острова Антикітери у Середземному морі, тому пристрій почали називати антикітерським.

Вчені вважають, що механізм призначався для прогнозування руху п'яти відомих тоді планет (Меркурія, Венери, Марса, Юпітера і Сатурна), фаз Місяця, а також місячних і сонячних затемнень. Однак повний принцип його роботи залишався невідомим, оскільки збереглися лише 82 складові його механізму - приблизно третина всього пристрою.

Щоб повністю відновити принцип роботи антикітерського механізму, вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) зробили знімки за допомогою рентгена і склали його повну 3D-модель, ґрунтуючись на античних математичних методах.

У центрі - Земля, а не Сонце

"Сонце, Місяць і планети постають перед нами в одному з найбільших досягнень прадавніх греків, - каже керівник наукової групи професор Тоні Фріт.- Ми змогли вперше створити модель, яка враховує всі відомості про фізичний об'єкт та відповідає науковим описам, нанесеним на сам механізм".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Збереглася лише третина стародавнього пристрою

Раніше вчені вже відтворили принцип роботи задньої частини механізму, яка краще збереглася. Однак складна система бронзових передач за передньою панеллю залишалася загадкою до появи дослідження експертів UCL.

Як пише Guardian, робота прадавніх астрономів значно ускладнювалась їхніми уявленнями про те, що Сонце і планети обертаються навколо Землі, а не навпаки. Якби вони спиралися на сучасні знання, що планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця, визначити траєкторію руху основних небесних тіл було б простіше.

У своїй роботі британські вчені також спробували відповісти на запитання про те, наскільки коректні дані видавав "античний комп'ютер", однак точної відповіді отримати не вдалося. Тому автори дослідження зазначають: "ми не вважаємо, що прадавні астрономи могли робити точні астрономічні спостереження".

Крім того, поки незрозуміло, як давньогрецькі вчені змогли виготовити антикітерський механізм за допомогою доступних тоді інструментів і матеріалів.

Guardian вказує, що концентричні кільця, на яких в пристрої обертаються небесні тіла, ймовірно, працювали за допомогою вкладених одна в одну порожнистих осей. Однак залишається загадкою, як стародавні майстри зуміли виготовити щось подібне без токарського верстата.

Чому не зробили годинник?

"Концентричні трубки в центрі цього планетарію - найслабше місце моєї віри в давньогрецькі технології, та й в нашу модель також, - пояснив британському виданню один з авторів дослідження Адам Войцик. - Сьогодні ми б застосували токарський верстат, але не можна припускати, що вони могли використовувати його для обробки металу".

Також до кінця невідомо, яке антикітерський механізм мав призначення - був він іграшкою, навчальним засобом чи чимось іншим. Вчені також не розуміють, в чому унікальність цього пристрою.

"Дивно, що раніше не виявили нічого навіть віддалено схожого, - каже Войцик. - Якщо вони мали технології, щоб зробити антикітерський механізм, то чому ж вони не могли використати ці технології для виробництва інших машин, таких, наприклад, як годинник?"

Тепер науковці спробують створити механічну модель антикітерського механізму за допомогою сучасних технологій і матеріалів. А потім - ще одну модель, але ґрунтуючись на матеріалах та інструментах, що були доступні прадавнім грекам.

Можливо, після цього їм вдасться отримати деякі відповіді на свої запитання.