Жінки проти поліції: арешти у Лондоні на акції пам'яті Сари Еверард

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На акції відбулись жорсткі затримання

Дії лондонської поліції під час акції пам'яті Сари Еверард у південному Лондоні зазнали широкої критики представників усіх політичних партій.

Лідер ліберальних демократів сер Ед Дейві закликав голову поліції Крессіду Дік подати у відставку через "вкрай ганебні" сцени, а міністерка внутрішніх справ Пріті Пател попросила надати звіт про події.

Офіцери поліції надягали на жінок наручники та виводили їх із заходу.

Поліція заявила, що під час акції провели чотири арешти з метою "захистити безпеку людей".

Кілька сотень людей зібрались у суботу ввечері в районі Клепхем попри коронавірусні обмеження, щоб вшанувати пам'ять 33-річної Сари Еверард, чия смерть якого спричинила публічну дискусію щодо безпеки жінок.

Офіційну акцію, заплановану організацією "Повернімо собі ці вулиці" (Reclaim These Streets), скасували в субботу зранку через карантин.

Активістки заявила, що вони "глибоко засмучені та розлючені" діями поліції, і критикували співробітників за "застосування фізичної сили до жінок під час акції проти насильства з боку чоловіків".

"Їхня відповідальність - охороняти громадський порядок, здоров'я людей та їхнє право протестувати - вони зазнали невдачі по всіх пунктах", - йдеться у заяві організації.

У поліції заявили, що їхні дії - "єдина відповідальна річ", яку вони мали зробити для забезпечення громадської безпеки.

Там додали, що проведуть розслідування, щоб з'ясувати, "які уроки можна з цього винести".

В одному відео, опублікованому в інтернеті, видно, як офіцери знімають жінок, які стояли на помості.

Навколо чути крики "соромно за вас" і "відпустіть їх". На відео видно, як їх саджають у поліцейський фургон та везуть геть.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Вбита системою, яка має захищати" - йдеться на плакаті

Сер Ед Дейві заявив у своєму твіті, що дама Крессіда Дік "втратила довіру мільйонів жінок у Лондоні".

Пані Пател сказала, що кадри в соціальних мережах "засмучують" і попросила столичну поліцію надати "повний звіт про те, що сталося".

Мер Лондона, лейборист Садік Хан назвав побачені сцени "неприйнятними" і заявив, що він "терміново вимагає пояснень" у комісарки поліції.

"Поліція несе відповідальність за дотримання коронавірусних обмежень, але з кадрів, які я бачив, очевидно, що реакція часом не була ані доречною, ані пропорційною", - написав він у Twitter.

Підпис до фото, Сара Еверард зникла, коли поверталась додому

Лідер лейбористів сер Кір Стармер назвав побачені сцени "глибоко тривожними".

"Жінки зібралися, щоб вшанувати пам'ять Сари Еверард - вони повинні бути мати можливість зробити це мирно", - заявив він.

"Я поділяю їхній гнів і засмучення з приводу того, як з ним повелися. Поліція не мала реагувати на цей протест таким чином", - написав сер Кір у своєму Twitter.

Депутатка-консерваторка Керолайн Нокс, яка очолює організації Commons Women та Equalities Select Committee, заявила, що була "по-справжньому шокована" сценами з парку Клепхем Коммон.

"У цій країні поліція забезпечує порядок за згодою, а не розтоптавши акцію пам'яті убитої жінки та поваливши інших жінок на землю", - написала пані Нокс.

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Помічниця комісара лондонської поліції Гелен Болл заявила, що сотні людей були "щільно згуртовані", що створило ризик передачі Covid-19

"Поліція повинна діяти задля безпеки людей, це була єдина відповідальна річ, яку можна було зробити", - сказала вона у заяві.

"Ми абсолютно не хотіли опинитися в ситуації, коли було необхідно застосовувати силу. Але нас поставили у цю ситуацію через надзвичайну потребу захистити безпеку людей", - додала вона.

У твіті, опублікованому групою Sisters Uncut, йдеться, що "поліцейські-чоловіки чекали, коли сяде сонце, щоб почати хапати та застосовувати силу до жінок у натовпі".

Автор фото, PA Media

Раніше в організації "Повернімо собі ці вулиці" заявляли, що скасували офіційну акцію пам'яті, оскільки поліція не змогла "конструктивно долучитися" до планів провести її безпечно, з урахуванням коронавірусних обмежень.

Група попросила людей не збиратися у парку Клепхем Коммон, оскільки це може мати для них "юридичні ризики".

Натомість вони закликали людей на знак жалоби запалити свічки та інші вогні на своїх порогах о 21:30 за Гринвічем - саме у цей час пані Еверард востаннє бачили 3 березня.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Сотні людей зібралися на акцію пам'яті

Автор фото, PA Media

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс також запалили свічку та поставили її перед резиденцією прем'єра на Даунінг-стріт, 10.

Раніше пан Джонсон написав у своєму Twitter, що зробить "усе можливе, щоб вулиці були безпечними".

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен виклала у Twitter фото свічки у своєму будинку з підписом "для Сари", тоді як перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд закликав людей "запалити вогонь змін".

Сутички відбулись у суботу ввечері, але люди приходили до парку протягом усього дня, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять загиблої. Серед них бачили і герцогиню Кембриджську.

Як виглядає, що вона хотіла вшанувати пам'ять пані Еверард.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Свічка біля резиденції прем'єра

У суботу 48-річному співробітнику поліції Вейну Кузенсу висунули звинувачення у викраденні та вбивстві пані Еверард.

33-річна жінка зникла, коли 3 березня поверталась додому на півдні Лондона.

Її тіло знайшли у лісі в графстві Кент.

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