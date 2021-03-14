Дубінського звільнили з керівних посад "Слуги народу". Він це заперечує

Автор фото, УНІАН

Депутата Олександра Дубінського звільнили з посади голови київської обласної організації "Слуги народу". Про це BBC News Україна повідомила заступниця голови партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуги народу" ще 1 лютого. Втім, 13 березня на з'їзді "Слуги народу" його обрали від київської обласної організації до нової установи всередині партії - Національної ради громад.

Це викликало жваві обговорення в соцмережах, а на сайті "Слуги народу" з'явилося повідомлення про проведення засідання київської обласної організації партії через обурення членів партії обранням Дубінського до Нацради громад.

"Олександр Дубінський більше не є головою партійної організації і відповідно автоматично втратив місце в Національній раді громад", - повідомила вранці 14 березня BBC News Україна Євгенія Кравчук.

Вона додала, що на засіданні київської обласної організації "Слуги народу" її новим керівником замість Дубінського обрано депутата Верховної Ради Андрія Мотовиловця, колишнього операційного директора держпідприємства "Prozorro.Продажі".

У себе в Telegram Олександр Дубінський наміри про його усунення з посади 13 березня прокоментував так: "В партії "Слуга народу" аферисти з Банкової зайнялися шахрайством. Жодних конференцій Київська обласна організація завтра не проводить". Він пригрозив, що "бумеранг дуже скоро прилетить до тих, хто користується шахрайськими схемами.

Вранці 14 березня Дубінський опублікував у Telegram нібито заяву ради Київської обласної організації "Слуги народу". У ній наголошується про довіру Олександру Дубінському та засуджуються "шахрайські методи у партійному будівництві". Водночас депутат не публікує жодних документів з підписами членів ради київської обласної організації, які б підтверджували наявність такої заяви.

Пізніше депутат додав: "з'явилася фальшива інформація від аферистів і шахраїв, які заявили, що вже нібито відбулася конференція Київської обласної організації".