Британський університет радить уникати слів "батько" та "мати"
Манчестерський університет оприлюднив рекомендації, де закликає співробітників використовувати гендерно-нейтральні терміни замість слів, що вказують на стать людини.
Замість слів "батько" і "мати" пропонують використовувати слова "один з батьків" або "опікун", а замість "чоловік" і "дружина" - "партнер".
Депутат британського парламенту Джонатан Галліс, що представляє Консервативну партію, назвав такі поради прикладом політкоректності, доведеної до абсурду.
Рекомендації підготував відділ університету, який опікується гендерною та расовою рівністю. Такі відділи існують у багатьох провідних західних навчальних закладах.
У рейтингу Times Higher Education за 2021 рік Манчестерський університет посідає 51-е місце в світі; з британських навчальних закладів вищі позиції мають лише такі престижні, як Оксфорд, Кембридж, Імперіал-коледж, Університетський коледж Лондона, Лондонська школа економіки, Единбурзький університет та лондонський Кінгс-коледж.
Рекомендації щодо інклюзивної термінології розробили у відповідь на звернення співробітників, йдеться в повідомленні університету.
Документ містить перелік термінів з гендерними конотаціями і альтернатив до них, зокрема:
• Ви або вони/їх/їм, а не він/вона та його/її
• Люди/людина або особа (особи), а не чоловік/чоловіки і жінка/жінки
• Усі/колеги, а не пані та панове
• Один з батьків та опікун, а не мати і батько
• Партнер, а не чоловік і дружина
Консервативні автори розкритикували рішення університету.
"Якби я був студентом Манчестерського університету, я не впевнений, що вважав би це правильною витратою моїх 9 250 фунтів на рік", - сказав Тобі Янг, генеральний секретар Союзу свободи слова, маючи на увазі максимальну плату за навчання в англійських університетах для жителів країни.
"Замість того, щоб зосередитися на освітніх стандартах або допомоги студентам, які постраждали через пандемію, (Манчестерський університет. - Ред.) витратив час і гроші на розробку керівництва з прогресивного мовлення, - зазначив пан Янг.
"Університет зробив своїм студентам ведмежу послугу, припустивши, що їх можуть образити слова "мати" і "батько"", - додав він.
У пресслужбі університету, однак, закликали не перебільшувати значення рекомендацій і підкреслили, що "просто створили керівництво для наших співробітників, яке заохочує використання більш інклюзивної мови, щоб уникнути упередженості і припущень".
"У ньому ми рекомендуємо використовувати терміни "один з батьків" та "опікун". Це затверджена термінологія, і вона в жодному разі не означає, що ми забороняємо слова "мати" або "батько"", - йдеться у повідомленні.