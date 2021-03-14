Британський університет радить уникати слів "батько" та "мати"

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Манчестерський університет оприлюднив рекомендації, де закликає співробітників використовувати гендерно-нейтральні терміни замість слів, що вказують на стать людини.

Замість слів "батько" і "мати" пропонують використовувати слова "один з батьків" або "опікун", а замість "чоловік" і "дружина" - "партнер".

Депутат британського парламенту Джонатан Галліс, що представляє Консервативну партію, назвав такі поради прикладом політкоректності, доведеної до абсурду.

Рекомендації підготував відділ університету, який опікується гендерною та расовою рівністю. Такі відділи існують у багатьох провідних західних навчальних закладах.

У рейтингу Times Higher Education за 2021 рік Манчестерський університет посідає 51-е місце в світі; з британських навчальних закладів вищі позиції мають лише такі престижні, як Оксфорд, Кембридж, Імперіал-коледж, Університетський коледж Лондона, Лондонська школа економіки, Единбурзький університет та лондонський Кінгс-коледж.

Рекомендації щодо інклюзивної термінології розробили у відповідь на звернення співробітників, йдеться в повідомленні університету.

Документ містить перелік термінів з гендерними конотаціями і альтернатив до них, зокрема:

• Ви або вони/їх/їм, а не він/вона та його/її

• Люди/людина або особа (особи), а не чоловік/чоловіки і жінка/жінки

• Усі/колеги, а не пані та панове

• Один з батьків та опікун, а не мати і батько

• Партнер, а не чоловік і дружина

Консервативні автори розкритикували рішення університету.

"Якби я був студентом Манчестерського університету, я не впевнений, що вважав би це правильною витратою моїх 9 250 фунтів на рік", - сказав Тобі Янг, генеральний секретар Союзу свободи слова, маючи на увазі максимальну плату за навчання в англійських університетах для жителів країни.

"Замість того, щоб зосередитися на освітніх стандартах або допомоги студентам, які постраждали через пандемію, (Манчестерський університет. - Ред.) витратив час і гроші на розробку керівництва з прогресивного мовлення, - зазначив пан Янг.

"Університет зробив своїм студентам ведмежу послугу, припустивши, що їх можуть образити слова "мати" і "батько"", - додав він.

У пресслужбі університету, однак, закликали не перебільшувати значення рекомендацій і підкреслили, що "просто створили керівництво для наших співробітників, яке заохочує використання більш інклюзивної мови, щоб уникнути упередженості і припущень".

"У ньому ми рекомендуємо використовувати терміни "один з батьків" та "опікун". Це затверджена термінологія, і вона в жодному разі не означає, що ми забороняємо слова "мати" або "батько"", - йдеться у повідомленні.