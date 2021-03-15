7-річну дівчинку вбили та зґвалтували на Херсонщині. Підозрюваний порізав собі вени

Автор фото, Національна поліція

Правоохоронці у неділю затримали підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки з села Щасливе у Херсонській області.

Про це повідомив у Facebook голова Нацполіції Ігор Клименко.

Дівчинка зникла на початку березня. Чотири доби її розшукували правоохоронці, доки 11 березня тіло зі слідами удушення та зґвалтування не знайшли під час повторного огляду одного з сільськогосподарських приміщень.

"Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування. Відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз", - написав Клименко.

За його словами, у колі підозрюваних опинилися всі мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні, доки не встановили підозрюваного. Ним виявився 62-річний місцевий житель.

"Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами", - повідомив Клименко.

Він уточнив, що життя чоловіку врятували, щоб він "відповів за свої вчинки".

За інформацією пресслужби Офісу генпрокурора, чоловіка взяли під варту без права застави.

"Наразі підозрюваний поводить себе дуже зухвало. Але підстав для підозри достатньо", - наголосила представниця пресслужби Наталя Непряхіна у Facebook.