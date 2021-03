Grammy 2021: головні переможці

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тейлор Свіфт (зліва) та Бейонсе - стають рекордсменками за кількістю премій "Греммі" серед жінок

Бейонсе встановила новий рекорд на премії "Греммі". Вона перемогла 28-й раз у своїй кар'єрі, ставши співачкою з найбільшою кількістю нагород в історії премії.

"Для мене така честь, я так рада", - сказала вона, приймаючи свій рекордний трофей за Black Parade, який переміг у номінації найкраще R&B виконання.

Серед чоловіків рекорд за кількістю нагород тримає англійський диригент Георг Шолті - 31 "Греммі".

Увійшла в історію також співачка Тейлор Свіфт, ставши на недільній церемонії першою виконавицею, яка тричі вигравала у номінації найкращий альбом року.

Цього разу зірка отримала нагороду за свій альбом Folklore.

Лише три співаки досі перемагали в цій номінації тричі за життя: Френк Сінатра, Пол Саймон та Стіві Вандер.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Реперка Megan Thee Stallion стала зіркою церемонії

У номінації найкращий новий виконавець перемогла реперка Megan Thee Stallion.

Найкращою піснею року стала композиція I Can not Breathe співачки H.E.R., присвячена пам'яті убитого поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда, після якого США охопили масові протести проти расизму Black Lives Matter.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співачка H.E.R отримала головну нагороду "Греммі"

"Я хочу поговорити про той біль, який відчувають тільки чорношкірі", - сказала H.E.R.

Також H.E.R. отримала нагороду у номінації найкраща R&B пісня за Better Than I Imagin.

Відразу дві премії "Греммі" отримала поп-зірка Біллі Айліш - у номінації найкращий запис року за свою пісню Everything I Wanted та у номінації за найкращу пісню для візуальних медіа за пісню No Time to Die з нового фільму про Джеймса Бонда, прем'єра якого запланована на жовтень 2021 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біллі Айліш отримала аж дві нагороди

Американські співачки Леді Гага та Аріана Гранде отримали нагороду за спільно записану пісню Rain on me в категорії найкраще попвиконання дуетом або групою.

Премію "Греммі" за найкращий вокальний попальбом отримала співачка Дуа Ліпа за свій альбом Future Nostalgia.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дуа Ліпа була серед зірок з найбільшою кількістю номінацій цього року

Відкриттям церемонії став також 25-річний діджей з Казахстану Іманбек Зейкенов, відомий під псевдонімом Imanbek. Він отримав нагороду у номінації найкращий ремікс року за переосмислення композиції Roses американського репера Saint Jhn.

Imanbek не професійний музикант та вчиться на залізничника. Його творіння на YouTube зібрало понад 145 млн переглядів.

63-тя церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі", заснованої Академією звукозапису США, проходила цього року без глядачів, в гібридному форматі, коли артисти виступали на п'яти сценах, розташованих поруч.