Grammy 2021: головні переможці
Бейонсе встановила новий рекорд на премії "Греммі". Вона перемогла 28-й раз у своїй кар'єрі, ставши співачкою з найбільшою кількістю нагород в історії премії.
"Для мене така честь, я так рада", - сказала вона, приймаючи свій рекордний трофей за Black Parade, який переміг у номінації найкраще R&B виконання.
Серед чоловіків рекорд за кількістю нагород тримає англійський диригент Георг Шолті - 31 "Греммі".
Увійшла в історію також співачка Тейлор Свіфт, ставши на недільній церемонії першою виконавицею, яка тричі вигравала у номінації найкращий альбом року.
Цього разу зірка отримала нагороду за свій альбом Folklore.
Лише три співаки досі перемагали в цій номінації тричі за життя: Френк Сінатра, Пол Саймон та Стіві Вандер.
У номінації найкращий новий виконавець перемогла реперка Megan Thee Stallion.
Найкращою піснею року стала композиція I Can not Breathe співачки H.E.R., присвячена пам'яті убитого поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда, після якого США охопили масові протести проти расизму Black Lives Matter.
"Я хочу поговорити про той біль, який відчувають тільки чорношкірі", - сказала H.E.R.
Також H.E.R. отримала нагороду у номінації найкраща R&B пісня за Better Than I Imagin.
Відразу дві премії "Греммі" отримала поп-зірка Біллі Айліш - у номінації найкращий запис року за свою пісню Everything I Wanted та у номінації за найкращу пісню для візуальних медіа за пісню No Time to Die з нового фільму про Джеймса Бонда, прем'єра якого запланована на жовтень 2021 року.
Американські співачки Леді Гага та Аріана Гранде отримали нагороду за спільно записану пісню Rain on me в категорії найкраще попвиконання дуетом або групою.
Премію "Греммі" за найкращий вокальний попальбом отримала співачка Дуа Ліпа за свій альбом Future Nostalgia.
Відкриттям церемонії став також 25-річний діджей з Казахстану Іманбек Зейкенов, відомий під псевдонімом Imanbek. Він отримав нагороду у номінації найкращий ремікс року за переосмислення композиції Roses американського репера Saint Jhn.
Imanbek не професійний музикант та вчиться на залізничника. Його творіння на YouTube зібрало понад 145 млн переглядів.
63-тя церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі", заснованої Академією звукозапису США, проходила цього року без глядачів, в гібридному форматі, коли артисти виступали на п'яти сценах, розташованих поруч.