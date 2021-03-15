На Житомирщині чоловік "ґвалтував малолітню похресницю". Батьки все знали

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У Житомирській області затримали 47-річного чоловіка, якого підозрюють у систематичному зґвалтуванні своєї малолітньої похресниці.

Суд схвалив взяття під варту підозрюваного без права на заставу, повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

"Злочин скоїв 47-річний чоловік, який тривалий час приходив "у гості" до похресниці та ґвалтував малолітню", - йдеться в повідомленні.

Злочин виявили та розкрили працівники територіального відділення поліції під час виїзду на виклик - їх викликала мама потерпілої, яка заявила про зникнення своєї іншої доньки.

Правоохоронці вважають, що "батьки були обізнані про скоєння злочину", але нічого не робили, щоб зупинити це.

Щодо них також відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків.

Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 10 до 15 років позбавлення волі.