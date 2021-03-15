Російських "вагнерівців" хочуть судити за жорстке катування і вбивство, яке самі зняли на відео

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Брат жителя Сирії, чиє жорстоке вбивство і розчленування зняли на відео, подав заяву до Слідчого комітету Росії (СКР) з вимогою порушити кримінальну справу проти вбивць.

Запис розправи у 2019 році опублікувала російська "Нова газета". За даними видання, бійці, які знущаються з сирійця на відео, пов'язані з так званою "приватною військовою компанією "Вагнера" з Росії.

Про те, що брат убитого подав заяву в СКР, "Новій газеті" та правозахисному центру "Меморіал" повідомили адвокати заявника. Його ім'я в публікації не розкривають.

Він вимагає порушити справу проти ймовірних бійців "ПВК Вагнера".

Це неформальна приватна військова компанія, чиї найманці брали участь в бойових діях на Донбасі у 2014-2015 роках - зокрема, за даними СБУ, збивали Іл-76 з українськими десантниками в Луганську та штурмували Дебальцеве.

Так само "вагнерівці" воювали у Сирії та інших країнах.

"Компанія" тримає свою діяльність у секреті, а медіа пов'язують її з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим також як "повар Путіна".

"Російський закон передбачає обов'язок держави розслідувати злочини російських громадян, вчинені за кордоном", - розповів адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси брата загиблого.

"Слідчий комітет досі не почав розслідування обставин вбивства, хоча всю необхідну інформацію офіційно повідомили російській владі вже більше року тому", - додає він.

Заявник просить порушити справу за статтею про вбивство з особливою жорстокістю. Він також просить перевірити найманців на предмет скоєння військових злочинів.

Вбивство на відео

Автор фото, AFP

Саме вбивство, за інформацією "Нової газети", сталося у червні 2017 року. А відео потрапило у медіа в листопаді 2019 року.

На записі чотири людини, що говорять російською, б'ють ще живого чоловіка кувалдою і стріляють з автоматів.

Потім вже вбитому відрізають голову, відрубують руки лопатою, а тіло вішають за ноги і підпалюють.

Все це супроводжують сміхом і схвальними коментарями, а з телефонів грає пісня про "російський спецназ".

Журналісти писали, що встановили особу одного з учасників розправи.

"Така людина знайшлася серед відомих нам документально підтверджених найманців групи "Вагнер", - стверджувала "Нова газета".

З посиланням на арабську пресу видання повідомляло, що жертвою розправи став сирієць, який дезертував з урядової армії, але його упіймали.

А місцем страти називали родовище Шаір у сирійській провінції Хомс.

Водночас у коментарях до відео стверджувалося, що убитий був "дезертиром" і "духом" - так російські військові за аналогією з війною в Афганістані називають бійців "Ісламської держави".

"Нова газета" писала з посиланням на рідних убитого, що його звали Мухаммед, він разом з сім'єю виїжджав з Сирії у Ліван, але навесні 2017 року чоловік повернувся у країну. З того часу родина про нього нічого не знала, поки у російських та сирійських медіа не з'явилося відео його катувань і вбивства.

Російські журналісти також назвали ім'я одного з бійців, які були на відео катувань - за даними українського сайту "Миротворець", він раніше воював на Донбасі проти Української армії.

У Генпрокуратурі Росії в 2019 році заявили, що перевіряти на можливу причетність росіян до страти в Сирії має СКР. А речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі шоковані опублікованим в ЗМІ відеозаписом.

"Я не знаю, наскільки виправдані висновки, які робляться, і будь-які спроби ідентифікувати людей. У будь-якому випадку можу сказати, що ми не володіємо жодною інформацією і не маємо ніякого стосунку до цих осіб", - говорив Пєсков.

Однак СКР так і не порушив кримінальну справу, хоча у листопаді 2020 року "Нова газета" зверталася з таким проханням до голови відомства Олександра Бастрикіна.

Кремль послідовно заперечує всі зв'язки з "вагнерівцями".

Міжнародна група Bellingcat планує незабаром опублікувати розслідування про ймовірну зірвану операцію з затримки кількох "вагнерівців", що воювали на Донбасі - у її зриві українська опозиція звинувачує оточення Зеленського.

В Офісі президента України заперечують сам факт такої операції і називають її провокацією проти України.