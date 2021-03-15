Дубінського вигнали з партії "Слуга народу": за порушення і непокору

Автор фото, ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ

Депутата Олександра Дубінського виключили з пропрезидентської партії "Слуга народу". Раніше він потрапив під санкції США і його вигнали з фракції "Слуги народу" та позбавили керівних посад.

Як повідомили у самій партії, Дубінського виключили з партії "за порушення статуту та непокору керівним органам партії".

Там додають, що про це йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка.

Раніше він очолював київську обласну організацію партії.

Водночас Олександр Дубінський залишиться депутатом, адже він обраний як мажоритарник і партія не може позбавити його мандату.

Проблеми Дубінського

Автор фото, УКРІНФОРМ / YOUTUBE Підпис до фото, Дубінський потрапив під санкції США, а його YouTube-канал заблокували

На початку січня Олександр Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США - через "пов'язану з Росією мережу дезінформації", що мала на меті вплинути на вибори президента Сполучених Штатів, пояснили у Держдепі.

Сам Дубінський це заперечив і назвав "корупційною аферою", яку організували "брехливі доноси шабунят". Так він називає Центр протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін.

Пізніше мережа YouTube заблокувала відеоканал Олександра Дубінського Dubinsky.pro.

Далі політика виключили з фракції "Слуга народу", а 14 березня звільнили з керівних органів партії - як голова Київської обласної організації він увійшов до новоствореної Нацради громад.

"Олександр Дубінський більше не є головою партійної організації і відповідно автоматично втратив місце в Національній раді громад", - повідомила BBC News Україна Євгенія Кравчук, заступниця політради партії.

У себе в Telegram Олександр Дубінський новини його усунення з посади 13 березня прокоментував так: "В партії "Слуга народу" аферисти з Банкової зайнялися шахрайством. Жодних конференцій Київська обласна організація завтра не проводить".

Автор фото, Instagram Dubinskypro Підпис до фото, Дубінський поміняв свій зелений "Мерседес"

А потім опублікував питання до президента Зеленського: "Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу" від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах?"

Він дав главі державі 24 години на відповідь.

Крім того, Олександр Дубінський посварився в Instagram з заступником керівника Офісу президента Юрієм Костюком.

Політик опублікував фото чорного "Мерседеса" і додав, що "зелений був помилкою" - раніше у нього було таке ж авто зеленого кольору.

А Костюк в коментарях запропонував Дубінському відмовитися від депутатського мандату, піти на перевибори і довести, що "тебе оберуть без зеленого прапора".

А далі обоє обмінялися образами.