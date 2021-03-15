Як Лукашенко переміг всіх на лижах. Суперники попадали на фініші

Автор фото, belta.by

Олександр Лукашенко знову проявив себе як сильний спортсмен - його команда впевнено перемогла у лижній естафеті на 2 км.

При цьому один з суперників тричі впав на фініші.

Змагання під назвою "Мінська лижня - 2021" відбулися 13 березня на олімпійській базі "Раубичі" неподалік білоруської столиці.

Водночас у соцмережах сумніваються у чесності перемоги команди Лукашенка та згадують фільм Саші Барона Коена "Диктатор" - там головний герой, правитель африканської нафтової країни "адмірал-генерал" Хаффаз Аладін під час змагань з бігу стріляє у суперників зі стартового пістолета, а організатори біжать йому назустріч з фінішною стрічкою.

"Важка перемога"

Автор фото, belta.by Підпис до фото, У команді Олександра Лукашенка також були його син Коля, особиста лікарка та колишня чемпіонка з біатлону

Олександру Лукашенку дісталася найвідповідальніша частина естафети - її фініш.

Разом з ним до переможного естафетного квартету входили його особиста лікарка Світлана Коношенко, дворазова чемпіонка світу з біатлону Людмила Калінчик та син Микола Лукашенко, який традиційно супроводжує батька на публічних заходах (але цього разу без бронежилета, як під час протестів опозиції влітку 2020 року).

Суперники також були потужні: команди Адміністрації президента, апарату уряду, управління справами президента, парламенту та виконкомів областей.

"Перемагати завжди важко. Тим більше, коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей", - зізнався Олександр Лукашенко державній агенції "Белта".

Те, що гонка справді була нелегкою, підтверджують падіння суперників - один з них тричі впав на фінішній лижні поруч з майбутнім переможцем.

А Лукашенко, судячи з відео, намагався допомогти горе-лижнику порадами, як правильно триматися за лижні палки.

Наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул первого" написав, що попри такі неймовірні падіння прямо на очах у Олександра Лукашенка, суперник заслуговує на "приз за волю до перемоги".

Водночас Лукашенко зізнався, що і сам мало не впав на фініші: "По свіжій трасі фінішуєш - різниця велика для лижника і відволікаєшся на трибуни. Ледве не впав там. Тому по-всякому буває".

Автор фото, Белта Підпис до фото, Державне видання "Белта" вийшло з таким заголовком

Спортивні перемоги Лукашенка

Раніше Олександр Лукашенко вже перемагав у хокей.

Його "Команда президента республіки Білорусь" - одинадцятикратний переможець змагань серед любителів.

Автор фото, belta.by