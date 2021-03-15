"Оскар" оголосив цьогорічних номінантів. Список
Американська кіноакадемія оголосила короткий список номінантів на премію "Оскар".
Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка цьогоріч проходитиме 25 квітня.
Номінація "Найкращий фільм"
- "Мінарі" (Minari)
- "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)
- "Манк" (Mank)
- "Батько" (The Father)
- "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)
- "Земля кочівників" (Nomadland)
- "Звук металу" (Sound of Metal)
- "Іуда та чорний месія" (Judas and the Black Messiah)
Номінація "Найкращий фільм іноземною мовою"
- "Ще по одній" (Another Round; Данія, Швеція, Нідерланди)
- "Кращі часи" (Better Days; Китай)
- "Колектив" (Collective; Румунія)
- Людина, яка продала свою шкіру (The Man Who Sold His Skin; Туніс, Франція, Бельгія)
- "Куди прямуєш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida?; Боснія)
Номінація "Найкращий режисер"
- Девід Фінчер (за стрічку "Манк")
- Лі Айзек Чун ("Мінарі")
- Хлоя Чжао ("Земля кочівників")
- Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")
- Томас Вінтенберг ("Ще по одній")
Номінація "Найкращий актор"
- Ентоні Хопкінс (за фільм "Батько")
- Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")
- Різ Ахмед ("Звук металу")
- Гарі Олдмен ("Манк")
- Стівен Ян ("Мінарі")
Номінація "Найкраща актриса"
- Керрі Малліган (за фільм "Дівчина, що подає надії")
- Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")
- Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників")
- Андра Дей ("Сполучені штати проти Біллі Холідей")
- Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу")
Минулого року "Оскар" в категорій "Найкращий фільм" отримала південнокорейська стрічка "Паразити" режисера Пон Чжун Хо.
Це був перший випадок в історії премії, коли нагороду в цій номінаціїї отримав неангломовний фільм.
Сам Пон Джун Хо також отримав нагороду в категорії "Найкращий режисер".