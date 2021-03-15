"Оскар" оголосив цьогорічних номінантів. Список

Автор фото, Reuters

Американська кіноакадемія оголосила короткий список номінантів на премію "Оскар".

Переможців оголосять під час урочистої церемонії, яка цьогоріч проходитиме 25 квітня.

Номінація "Найкращий фільм"

"Мінарі" (Minari)

"Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman)

"Манк" (Mank)

"Батько" (The Father)

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

"Земля кочівників" (Nomadland)

"Звук металу" (Sound of Metal)

"Іуда та чорний месія" (Judas and the Black Messiah)

Номінація "Найкращий фільм іноземною мовою"

"Ще по одній" (Another Round; Данія, Швеція, Нідерланди)

"Кращі часи" (Better Days; Китай)

"Колектив" (Collective; Румунія)

Людина, яка продала свою шкіру (The Man Who Sold His Skin; Туніс, Франція, Бельгія)

"Куди прямуєш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida?; Боснія)

Автор фото, "Оскар" оголосив цьогорічних номінантів. Список Підпис до фото, Головним тріумфатором минулорічної премії стала стрічка "Паразити" південнокорейського режисера Пон Чжун Хо

Номінація "Найкращий режисер"

Девід Фінчер (за стрічку "Манк")

Лі Айзек Чун ("Мінарі")

Хлоя Чжао ("Земля кочівників")

Еміральд Феннел ("Дівчина, що подає надії")

Томас Вінтенберг ("Ще по одній")

Номінація "Найкращий актор"

Ентоні Хопкінс (за фільм "Батько")

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу")

Різ Ахмед ("Звук металу")

Гарі Олдмен ("Манк")

Стівен Ян ("Мінарі")

Номінація "Найкраща актриса"

Керрі Малліган (за фільм "Дівчина, що подає надії")

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників")

Андра Дей ("Сполучені штати проти Біллі Холідей")

Віола Девіс ("Ма Рейні: мати блюзу")

Минулого року "Оскар" в категорій "Найкращий фільм" отримала південнокорейська стрічка "Паразити" режисера Пон Чжун Хо.

Це був перший випадок в історії премії, коли нагороду в цій номінаціїї отримав неангломовний фільм.

Сам Пон Джун Хо також отримав нагороду в категорії "Найкращий режисер".