Головний санітарний лікар Ляшко захворів на ковід за два тижні після вакцинації

Автор фото, Unian

Головний санітарний лікар Україна Віктор Ляшко підхопив коронавірус. Про це сам він повідомив у своєму фейсбуці.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", - пояснив пан Ляшко той факт, що захворів попри нещодавню вакцинацію.

За його словами, клінічні дослідження демонструють, що ефективність вакцини після введення одноразової дози становить 76% з 22-го по 90-й день після щеплення. Протягом цього періоду рівень антитіл зберігається з мінімальним зниженням.

"У мене був лише 13 день після щеплення, коли з'явились симптоми, тому зрада відміняється", - написав Ляшко.

Він також висловив впевненість, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень.

Автор фото, Віктор Ляшко Підпис до фото, Пан Ляшко після щеплення 2 березня

Кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого. Відтоді першу дозу вакцини отримали вже понад 53 тисячі людей.

Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на Covid-19, та військових.

Окрім Віктора Ляшка, щеплення також зробили міністр охорони здоров'я Максим Степанов та президент Володимир Зеленський.

Для вакцинації використовуються препарат CoviShield - це ліцензований аналог британської вакцини Oxford/AstraZeneca, який виробляється в Індії.