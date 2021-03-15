Головний санітарний лікар Ляшко захворів на ковід за два тижні після вакцинації

Головний санітарний лікар захворів на ковід за два тижні після вакцинації

Автор фото, Unian

Головний санітарний лікар Україна Віктор Ляшко підхопив коронавірус. Про це сам він повідомив у своєму фейсбуці.

"Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований", - пояснив пан Ляшко той факт, що захворів попри нещодавню вакцинацію.

За його словами, клінічні дослідження демонструють, що ефективність вакцини після введення одноразової дози становить 76% з 22-го по 90-й день після щеплення. Протягом цього періоду рівень антитіл зберігається з мінімальним зниженням.

"У мене був лише 13 день після щеплення, коли з'явились симптоми, тому зрада відміняється", - написав Ляшко.

Він також висловив впевненість, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень.

Автор фото, Віктор Ляшко

Підпис до фото,

Пан Ляшко після щеплення 2 березня

Кампанія з вакцинації розпочалася в Україні 24 лютого. Відтоді першу дозу вакцини отримали вже понад 53 тисячі людей.

Першими вакцинують медиків, які працюють із хворими на Covid-19, та військових.

Окрім Віктора Ляшка, щеплення також зробили міністр охорони здоров'я Максим Степанов та президент Володимир Зеленський.

Для вакцинації використовуються препарат CoviShield - це ліцензований аналог британської вакцини Oxford/AstraZeneca, який виробляється в Індії.

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