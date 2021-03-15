Мендель запускає власне телешоу. Що відомо

Автор фото, Юлія Мендель / Facebook

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель стане ведучою нового телевізійного шоу на каналі "Дом".

"Дом" - це державний канал, який почав працювати на початку березня минулого року. Його створили для мовлення на непідконтрольні Києву райони Донбасу і Криму.

Мета, яку озвучувала влада, - повернути жителів цих регіонів в український інформаційний простір, з якого вони "випали" кілька років тому.

Нове телешоу називатиметься "Погляд з Банкової з Юлією Мендель".

Пілотний епізод спершу вийде на Youtube - це станеться вже ввечері 15 березня. А от у телевізійний ефір програма вперше піде в неділю, 21 березня.

"Авторський проєкт прессекретаря президента. Юлія Мендель коментує актуальні події, ділиться своїми висновками про те, що відбувається, робить прогнози спеціально для аудиторій, що мешкають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу", - пояснюють концепцію на телеканалі.

Автор фото, Unian

Там додають, що Мендель також регулярно відповідатиме на запитання глядачів.

Вихід програми підтвердила і сама прессекретарка.

"Не втомлюємося говорити з вами. А особливо - з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму", - написала вона у фейсбуці.

Перший випуск, за її словами, присвячений темі дезінформації та соціальних послуг для українців по обидва боки контактної лінії.