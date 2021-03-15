Штрафи за п'яне водіння, харківські закохані, вакцинуватися чи ні. Теленовини ВВС

У випуску 15 березня:

В Україні набувають чинності нові штрафи за водіння в нетверезому стані. Кого і як каратимуть, з'ясовували наші кореспонденти;

Комісара поліції Лондона закликають піти у відставку після надмірного застосування сили її підлеглими під час акції солідарності з викраденою і вбитою 33-річною жителькою Лондона. Чому гнів спрямований на правоохоронців?

Вакцинуватися чи ні? У день, коли кілька країн Європи призупинили щеплення вакциною AstraZeneca, наша кореспондентка з питань здоров'я пояснює переваги вакцинації;

І скуті ланцюгом - майже навіки. Харківські закохані проводять незвичний експеримент.