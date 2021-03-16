Порно як помста. Історії жінок, фото яких злили в мережу
Рубі та Джес виявили свої особисті світлини в інтернеті.
Ці світлини були не просто особистими, а надто особистими, приватними і точно не такими, які мали би побачити багато людей.
На деяких фотографіях дівчатам не було й 18 років.
Фото й відео жінок викрадали і публікували в мережі ті, хто, найімовірніше, їх знає.
В Англії та Уельсі заборонено показувати чиїсь приватні сексуальні фотографії без згоди, якщо це може спричинити незручності.
Але поліції часто не вдається цього довести й покарати анонімних винних, а лишається тільки підраховувати збільшення звернень - тепер за два місяці надходить стільки ж заяв, скільки раніше надходило за рік.
Проте у цьому маленькому англійському містечку жертви порнопомсти об'єдналися і створили групу самопідтримки.
Юридична комісія озвучила пропозиції щодо зміни непрацюючих законів.
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