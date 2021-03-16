Росія: не існує ніякого нового мирного плану щодо Донбасу від України

Автор фото, kremlin.ru Підпис до фото, Дмитро Козак

Заступник адміністрації президента Росії та представник Кремля в ТКГ у Мінську Дмитро Козак назвав "черговим міфом" новий мирний план щодо Донбасу.

Раніше про розробку такої мирної ініціативи за участі України, Франції та Німеччини розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Дмитро Козак, візаві Андрія Єрмака у переговорах щодо Донбасу та "куратор Кремля" у цій сфері, в інтерв'ю російському "Інтерфаксу" вчергове звинуватив Україну і зриві перемир'я, при цьому обійшовши увагу дозвіл на "попереджувальний вогонь" для проросійських формувань.

"Черговий міф"

"Щодо "нового мирного плану" - на столі переговорів його немає. Це черговий міф. У будь-якому випадку, про що йде мова, ніхто з учасників мінського та нормандського форматів не знає", - заявив Дмитро Козак.

За його словами, у лютому Німеччина та Франція спробували узгодити рекомендації для Тристоронньої контактної групи в Мінську і передали їх Росії та Україні для правок та висловлення позиції щодо пропозицій одна одної.

І з того часу Київ, начебто "зберігає багатозначне мовчання" у цьому питанні.

Натомість Україна робить "заяви з відтінками погроз та ультиматумів щодо Російської Федерації".

"Все це викликає лише поблажливу іронію і породжує все більше сумнівів у спроможності цієї команди, її здатності вести діалог, досягати і виконувати будь-які домовленості", - додав Дмитро Козак.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Андрій Єрмак

Окремо він згадав про блокування українською владою "опозиційних телеканалів і понад 400 інтернет-ресурсів" - у лютому РНБО ввела санкції проти трьох проросійських каналів.

9 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів DW про нові мирні ініціативи: "Сьогодні на столі лежить конкретний план - план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною".

При цьому, за його словами, учасники "нормандського формату" чекають саме на реакцію Росії на цей оновлений мирний план: "У випадку, якщо Росія сьогодні задекларує свою готовність щодо припинення війни, реінтеграції окупованих територій в Україні, повернення наших громадян, то це відповідатиме всім критеріям".

Більше деталей 15 березня розкрив радник Єрмака Олексій Арестович телеканалу "Дім": "Цей план - це ні що інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в Нормандському і Мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку".

Представник України в ТКГ Леонід Кравчук визнає, що переговори в обох мирних форматах - мінському і нормандському - станом на сьогодні фактично зайшли в глухий кут. Тому потрібен новий план.

Козак про загострення на Донбасі

Дмитро Козак також згадав про загострення бойових дій на Донбасі. У цьому він звинуватив українську армію, яка нібито з листопада минулого року "суттєво збільшила кількість обстрілів".

"Збройні формування Донецька і Луганська продовжують дотримуватися виданих ними ще в липні 2020 року наказів про додаткові заходи щодо забезпечення режиму припинення вогню. Відкривається тільки вогонь у відповідь для придушення вогневих точок протилежного боку", - додав Дмитро Козак.

Водночас він не згадав про те, що 3 березня так званий "голова ДНР" Денис Пушилін дав дозвіл збройним формуванням "на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника".

Автор фото, ОТУ "ПІВНІЧ"

На початку лютого бої та обстріли на Донбасі спалахнули з новою силою - після порівняно тихих кількох місяців від початку перемир'я у кінці липня 2020 року.

На початку березня інтенсивність обстрілів дещо знизилася, але загалом на фронті зберігається напруга.

У самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" вчергове анонсували "наступ ЗСУ на Донбас" 15 березня - і вчергове цього не сталося.

Кількість загиблих українських бійців на фронті з липня 2020 року становить 19 осіб, а кількість поранених обчислюється десятками.

Значні втрати були і у проросійських формувань - зокрема надходила інформація про вбитих бійців "народної міліції ДНР" під Горлівкою 20 лютого.

Український військовий публіцист Михайло Жирохов причиною загострення на лінії фронту називає розчарування Москви у Зеленському як в українському лідері, що міг би відступити від позицій попереднього президента Петра Порошенка й імплементувати російський сценарій вирішення конфлікту на Донбасі.

А російський військовий експерт Павло Фельгенгауер каже, що ймовірність нового конфлікту на сході України в найближчі місяці дуже висока, а його імпульсом можуть стати українські санкції проти Віктора Медведчука і відключення від ефіру пов'язаних з ним проросійських телеканалів - тих, про які у нинішньому інтерв'ю згадує Дмитро Козак.