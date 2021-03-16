Чому ісламісти обезголовлюють дітей в Мозамбіку

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Організація "Врятуємо дітей" (Save the Children) заявила про те, що ісламістські бойовики вбивають дітей у північній провінції Мозамбіку Кабо Дельгадо - наймолодшій дитині було 11 років, коли їй відтяли голову.

Одна з матерів розповіла, що змушена була дивитися, як таким чином вбили її 12-річного сина - сама вона ховалася неподалік зі своїми іншими дітьми.

За словами жінки, ім'я якої не розкривають, бойовики напали на село вночі і підпалили будинки.

"Коли все почалося, я була вдома з моїми чотирма дітьми. Ми намагалися втекти у ліс, але вони схопили мого старшого сина і обезголовили його. Ми не могли нічого зробити, адже нас також вбили б", - пригадує вона.

Інша жінка розповіла про те, що ісламісти вбили її 11-річного сина, після чого родина втекла в інше село, але незабаром терор дістався і туди.

Ченс Бріггс, директор "Врятуємо дітей" у Мозамбіку, зізнається, що розповіді місцевих "проймають до душі".

"Наші співробітники плакали, коли слухали історії матерів у таборах для біженців", - розповів він.

А в ООН страти ісламістів назвали "невимовно жорстокими".

Підпис до фото, Провінція Кабо Дельгадо - на півночі Мозамбіку. Це один з найбідніших регіонів світу

Фонд "Врятуємо дітей" у своєму звіті зібрав моторошні історії сімей, який змушені були втікати з багатої на газові поклади провінції Мозамбіку.

Загалом від початку повстання ісламістів у цій країні загинуло більше 2,5 тис. людей і ще 700 тис. стали біженцями.

Бойовиків пов'язують з "Ісламською державою".

Угруповання в Мозабіку відоме під назвою "Аш-Шабаб", хоча про її зв'язки з однойменною сомалійською групою джихадистів невідомо.

У США повстанців вважають терористичною організацією.

Саме ж угруповання рідко коли розкриває свої мотиви і вимоги, як невідомі і всі його лідери.

В одному з відео учасник угруповання пояснював, що вони борються проти "несправедливої влади" та "невірних".

Водночас Ченс Бріггс розповів BBC World Service, що причини їхньої жорстокості до кінця ще не зрозумілі.

За його словами, Мозамбік - восьма найбідніша країна у світі, а Кабо Дельгадо - її найбідніша провінція. При цьому там багато мінеральних ресурсів, прибутики від яких, на думку місцевих, розподіляються несправедлив, що і призводить до конфліктів.

"Чесно кажучи, важко зрозуміти мотиви, але ми бачимо, що повстанці хочуть прогнати людей. Вони переконують молодих людей приєднуватися до них, а у випадку відмови - вбивають, а іноді обезголовлюють. Важко передбачити, чим усе це закінчиться", - додає Ченс Бріггс.

Загалом же в провінції Кабо Дельгадо не вперше відбуваються жахливі вбивства.

Минулого листопада там на футбольному полі, за повідомленням місцевих медіа, відтяли голови понад 50 людям.