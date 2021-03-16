Маруся Звіробій знімається з виборів на користь Свободи проти Слуги народу і власника Буковелю

Автор фото, УНІАН / "Європейська Солідарність"

Кандидатка в депутати від "Європейської Солідарності" Маруся Звіробій-Біленька вирішила знятися з довиборів на окрузі на Івано-Франківщині на користь кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського.

Вибори в 87 окрузі відбудуться 27 березня.

"87-й округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за Україну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та представники патріотичних сил: Руслан Кошулинський зі "Свободи" та я", - цитує її пресслужба партії.

"Розуміючи, що своїм взаємопоборюванням ми з Кошулинським можемо відкрити дорогу представникам олігархів до Верховної Ради. я ухвалила рішення підтримати представника патріотичних сил Руслана Кошулинського і нагадати всім представникам політичних сил, що Україна понад все - це інструкція до виконання, а не просто гасло", - пояснила Маруся Звіробій.

За її словами, "Свобода" та "Європейська Солідарність" змогли домовитися, щоб "не пропустити до Ради представників олігарха Коломойського та зеленої влади".

За останніми даними групи "Рейтинг", станом на першу половину березня виборці, які планують голосувати на окрузі, мають такі симпатії:

Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 30,3%

Руслан Кошулинський ("Свобода") - 27,6%

Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 26,9%

Маруся Звіробій-Біленька ("Європейська Солідарність") - 9,1%

Соціологи відзначають, що за останній місяць зросли рейтинги Кошулинського і Вірастюка, а у Шевченка - трохи знизився.

Попередній депутат від 87 округу - Зіновій Андрійович, обраний від "Слуги народу", - вирішив скласти мандат, щоб стати мером Надвірної. Це місто він очолював до того, як стати депутатом.

Хто кандидати?

Автор фото, "За майбутнє" Підпис до фото, На минулих виборах Олексанр Шевченко вирішив знятися на користь "Слуги народу", але на цих вже конкурує з ними від партії "За майбутнє"

Від партії "За майбутнє", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Палицею (а через нього - і з Ігорем Коломойським), на цьому окрузі висувається багаторічний керівник "Буковелю" та колишній депутат Олександр Шевченко.

У 2019 році він знявся з виборів на користь кандидата від "Слуги народу" Андрія Сторожука.

Зараз від "зелених" тут балотується актор і "стронгмен" Василь Вірастюк.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Василь Вірастюк

Від "Свободи" йде колишній віцеспікер парламенту та учасник АТО Руслан Кошулинський.

А від "Європейської солідарності" до цього дня балотувалася військова та волонтерка Маруся Звіробій, проти якої порушували справу щодо погроз президенту Зеленському.