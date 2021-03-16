99-річного принца Філіпа виписали з лікарні. Він провів там місяць
Герцога Единбурзького, 99-річного принца Філіпа виписали з лікарні в центральному Лондоні, куди він потрапив місяць тому.
Повідомляли, що чоловік королеви Єлизавети почувався зле.
Також йому зробили успішну кардіологічну процедуру (але невідомо, яку саме) - раніше було відомо про проблеми з серцем.
Однак точна причина госпіталізації невідома, у Букінгемському палаці лише запевнили, що мова не йде про коронавірус.
28 днів - це найдовший період, протягом якого принц Філіп перебував у лікарні.
Принц Філіп та 94-річна королева Єлизавета в останні місяці локдауну в Англії жили у Віндзорському замку з невеликою групою домашнього персоналу.
А вакцинацію королівська пара пройшла ще у січні.
Госпіталізація принца Філіпа збіглась у часі зі скандальним інтерв'ю принца Гаррі та Меган, які розповіли багато суперечливих речей про британську королівську родину.
Зокрема Меган розповіла Опрі Вінфрі, що один з членів королівської родини запитав Гаррі, наскільки темною буде шкіра їхнього сина Арчі. Гаррі підтвердив факт такої розмови, але не сказав, хто саме ставив запитання - згодом уточнив, що мова не йде про королеву чи принца Філіпа.
Через це королівську родину і оточення навіть звинуватили у расизмі.
"Вся родина засмутилася, коли дізналася, наскільки складними останні кілька років були для Гаррі та Меган", - йдеться у заяві, оприлюдненій від імені королеви Єлизавети II.
"Порушені питання, особливо пов'язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприймають з усією серйозністю і вони будуть розглянуті [королівської] родиною в приватному порядку", - додали автори заяви.