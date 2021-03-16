99-річного принца Філіпа виписали з лікарні. Він провів там місяць

Автор фото, PA Media

Герцога Единбурзького, 99-річного принца Філіпа виписали з лікарні в центральному Лондоні, куди він потрапив місяць тому.

Повідомляли, що чоловік королеви Єлизавети почувався зле.

Також йому зробили успішну кардіологічну процедуру (але невідомо, яку саме) - раніше було відомо про проблеми з серцем.

Однак точна причина госпіталізації невідома, у Букінгемському палаці лише запевнили, що мова не йде про коронавірус.

Автор фото, PA Media

28 днів - це найдовший період, протягом якого принц Філіп перебував у лікарні.

Принц Філіп та 94-річна королева Єлизавета в останні місяці локдауну в Англії жили у Віндзорському замку з невеликою групою домашнього персоналу.

А вакцинацію королівська пара пройшла ще у січні.

Автор фото, Harpo Productions - Joe Pugliese

Госпіталізація принца Філіпа збіглась у часі зі скандальним інтерв'ю принца Гаррі та Меган, які розповіли багато суперечливих речей про британську королівську родину.

Зокрема Меган розповіла Опрі Вінфрі, що один з членів королівської родини запитав Гаррі, наскільки темною буде шкіра їхнього сина Арчі. Гаррі підтвердив факт такої розмови, але не сказав, хто саме ставив запитання - згодом уточнив, що мова не йде про королеву чи принца Філіпа.

Через це королівську родину і оточення навіть звинуватили у расизмі.

"Вся родина засмутилася, коли дізналася, наскільки складними останні кілька років були для Гаррі та Меган", - йдеться у заяві, оприлюдненій від імені королеви Єлизавети II.

"Порушені питання, особливо пов'язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, їх сприймають з усією серйозністю і вони будуть розглянуті [королівської] родиною в приватному порядку", - додали автори заяви.