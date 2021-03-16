Директор школи змусив учня ритися у фекаліях, щоб дістати телефон з туалету

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Директора південноафриканської школи відсторонили після звинувачень у тому, що він змусив 11-річного хлопця шукати загублений телефон у вигрібній ямі, повній фекалій.

За повідомленнями, він опустив дитину на мотузці в отвір туалету, пообіцявши йому 200 рандів (14 доларів).

Бабуся хлопчика каже, що він боїться повертатися до школи, оскільки інші учні після цього з нього знущалися.

Місцевий орган освіти повідомив TimesLive, що дізнався про це з "соромом".

Вигрібні ями поширені в Південній Африці. Минулого року там підрахували, що вони досі є у шостій частині шкіл - попри їхню небезпечність.

Провідний освітянин Східно-Капської провінції Фанділ Гейд заявив журналістам, що це був надзвичайно ганебний інцидент, і він особисто поїде до цього учня додому, щоб перепросити за нього.

Щодо директора школи наразі проводять розслідування.

Є повідомлення, що він також закликав інших дітей допомогти дістати телефон, який, судячи з усього, випадково впав у туалет для персоналу на початку березня.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент набув розголосу після того, як про нього дізналась місцева громадська організація, яка заохочує відвідування шкіл.

Петрос Майола з організації "Проєкт розвитку громади Хули" опублікував відео, в якому описує інцидент. За його словами, полювання на телефон тривало годину.

Після того, як учні відрами винесли частину відходів, за словами пана Майоли, хлопчика опускали доти, поки він не опинився "по коліно у фекаліях".

"Він шукав телефон голими руками, по лікоть у фекаліях", - каже він.

За повідомленням News24, коли телефон так і не знайшли, директор дав дитині 50 рандів за старання.

У 2018 році уряд пообіцяв позбутися всіх вигрібних ям у державних школах протягом двох років - після того, як у такій ямі потонув п'ятирічний учень.