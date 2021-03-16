Стадіон у Львові хочуть перейменувати на честь Бандери. Чи це реально

Автор фото, unian

Депутати Львівської обласної ради підтримали звернення до Кабінету міністрів та Міністерства молоді та спорту щодо присвоєння стадіону "Арена Львів" імені Степана Бандери.

Ініціювали його депутати від "Європейської солідарності". Там повідомили, що звернення зрештою підтримали 68 депутатів.

Ухвалити рішення про перейменування може лише уряд, оскільки стадіон перебуває саме в державній власності.

У міністерстві молоді та спорту заявили, що коментар щодо прохання депутатів Львівської ОДА оприлюднять незабаром.

Водночас співрозмовник BBC News в Кабміні дуже скептично оцінює шанси на те, що уряд зрештою підтримає перейменування стадіону.

За його словами, швидкої та чіткої відповіді "ні" може не бути, проте врешті рішення буде негативним: міністерство може дуже довго готувати проєкт постанови уряду, яке навряд чи він потрапить на розгляд.

Степан Бандера був лідером і одним з організаторів українського націоналістичного руху на Західній Україні.

З 1940 року він очолив Організацію українських націоналістів. Під час Другої світової війни кілька років провів у німецькому концтаборі.

У 1959 році в Мюнхені його вбив агент КДБ Богдан Сташинський.

Попри критику з боку інших країн, передусім Польщі та Ізраїлю, щодо вшанування в Україні постаті Бандери, в українському Інституті національної пам'яті наполягають, що Степан Бандера, як і очільник УПА Роман Шухевич, боровся за незалежність України та не може вважатися пособниками нацистів.

Скандал зі стадіоном у Тернополі

Нещодавно рішення про перейменування місцевого стадіону на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича ухвалили депутати Тернопільської міської ради.

На відміну від ситуації з львівським стадіоном, таке рішення місцева влада могла ухвалити без участі Кабміну.

Зміна назви викликала міжнародний резонанс - зокрема у Польщі та Ізраїлі.

Польський Інститут національної пам'яті засудив рішення депутатів, а влада польського міста Замостя призупинила відносини з Тернополем та відмовилося від спільного проєкту між містами.

До критики долучився і посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Автор фото, UNIAN

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайно скасувати це рішення", - написав він у Twitter.

В українському МЗС на це відповіли, що збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України.

"Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Раніше Джоель Ліон вже відзначався критикою окремих українських історичних діячів.

У січні минулого року він та посол Польщі Бартош Ціхоцкі зробили спільну заяву, в якій різко засудили вшанування в Україні постатей та історичних подій, "які потрібно раз і назавжди засудити".

Тоді йшлося про банер із зображенням Степана Бандери, який 1 січня, у день народження Бандери, з'явився на будівлі Київської міської державної адміністрації.

У МЗС України тоді відповіли послам, що кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв.