Унікальні знахідки з печер Юдейської пустелі: біблійний сувій пророків та мумія дитини

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Підпис до фото, Написи на пергаменті грецькою мовою і лише одне слово на Івриті - "Бог"

Давній біблійний сувій та інші реліквії виявили ізраїльські археологи у пустельних печерах, куди можна дістатися лише зі спеціальним обладнанням.

Вчені знайшли десятки шматочків пергаменту з написами грецькою, а також словом "Бог" на івриті.

Як припускають дослідники, сувій належав єврейським повстанцям, які сховались у пустелі після невдалого заколоту проти Римської імперії у ІІ столітті.

Знахідки виявили під час операції зі збереження печер від розграбування і плюндрування.

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Підпис до фото, Серед знахідок також - велика майже ціла корзина. Припускають, що вона може стати найдавнішою корзиною у світі

Це перший сувій, який знайшли за останні шістдесят років. У 1960-х роках археологи натрапили у локації, яку почали називати "Печерою жаху", на схожі фрагменти, а також на 40 скелетів.

Нові залишки древнього сувою містять вірші з книг пророка Захарії та пророка Нахума (Наума). Ці твори входять до так званої "Книги дванадцяти малих пророків" - біблійської книги пророцтв - а "малими" їх називають через обсяг в порівнянні з книгами чотирьох "великих" пророків (Ісаї, Єремії, Єзекиїла та Даниїла).

Написи на пергаменті зроблені грецькою - мовою, яку запровадили після завоювання Іудеї Александром Великим у IV столітті до н.е.

Водночас слово "Бог" у документі - єдине, написане на івриті.

Керівник ізраїльського Відомства старожитностей Ізраель Хассон оцінює знахідку як "неймовріно цінну для людства".

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Підпис до фото, Ще одна знахідка - мумифікований скелет дитини. За оцінками вчених, йому 6 тис. років

У тих же печерах знайшли сховище рідкісних монет періоду єврейського повстання проти Риму, муміфікований скелет дитини, вік якої оцінюється у 6 тис. років, а також великий неушкоджений кошик, якому може бути понад 10,5 тис. років.

Печери розташовані на глибині 80 метрів під скелею і дістатися туди можна, лише спустившись на мотузці.

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Підпис до фото, Ці монети карбували єврейські повстанці й ходили вони короткий час протягом повстання - до того, як його придушили римляни

Нинішня експедиція є частиною проєкту Відомства старожитностей Ізраїлю із захисту мережі печер від шукачів античних скарбів.

Сама ж скеля з печерами розташована в Юдейській пустелі на західному узбережжі Мертвого моря.

Автор фото, ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY Підпис до фото, В Юдейській пустелі вже знаходили найдавніші біблійні документи

Десятиріччями тут знаходять безцінні історичні скарби, зокрема всесвітньо відомі "Сувої Мертвого моря" ("Кумранські літописи"), найстаріші зі знайдених копій біблійних книг.