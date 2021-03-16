У Києві буде "другий Буковель" - Кличко вимагає обмежень розваг і футболу та починає канікули

Автор фото, Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну, щоб той розширив обмеження для "помаранчевої зони", в який зараз перебуває столиця.

"За останні півтора тижня кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих у нашому місті збільшилася вдвічі. За минулу добу виявили 999 нових випадків. І динаміка розповсюдження хвороби загрозлива", - попередив Кличко.

"Київ звертається до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Також звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів", - додав він.

Зокрема, за його словами, потрібно посилити контроль за масовими зібраннями, у торгових і розважальних закладах, ресторанах і кафе, а також громадському транспорті і на спортивних змаганнях.

"Бо, наприклад, на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів - до 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", - попередив мер Києва.

Мова про матч Ліги Європи "Шахтар" - "Рома", який має відбутися на "Олімпійському".

"Столична влада вимагає повернення місцевим органам влади повноважень самостійно ухвалювати про встановлення обмежувальних заходів", - наголосив Кличко.

"Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії. З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде…" - написав він у Facebook.

Канікули раніше

Він також розповів, що через пандемію канікули для учнів 5-11 класів у Києві почнуться на два дні раніше - вже з четверга, 18 березня.

Садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі.