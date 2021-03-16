Nokia звільнить до 10 тисяч людей за два роки. Хоче підвищити продуктивність

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Nokia в найближчі два роки планує звільнити від 5 до 10 тисяч працівників по всьому світу.

У компанії заявили, що це дозволить значно скоротити витрати.

Незрозуміло, кого більше торкнеться це рішення, але є дані, що у Британії, наприклад, під загрозою опинилися близько 96 робочих місць, і це дозволить заощадити 600 млн євро.

Фінський телекомунікаційний гігант намагається наздогнати конкурентів у секторі 5G, а також планує інвестувати в хмарні обчислення й дослідження цифрової інфраструктури.

З 2015 року Nokia вже звільнила тисячі працівників, наразі у компанії працює 90 тисяч людей.

Станом на 2018 рік Nokia має представництва у 100 країнах світу.

Франція, де минулого року Nokia скоротила понад 1000 робочих місць, уникне останнього раунду звільнення.

"Рішення, які можуть мати потенційний вплив на наших працівників, ніколи не ухвалюються легковажно. Для мене важливо, щоб наші працівники отримували необхідну їм підтримку в цьому процесі", - прокоментував президент Nokia Пекка Лундмарк.

Він очолив компанію минулого року і займається її зміцненням у секторі 5G, де її позиції похитнулись, а акції втратили частину своєї вартості.

Реструктуризація має на меті підвищити продуктивність Nokia у порівнянні з такими конкурентами, як шведська Ericsson і китайська Huawei.

Колись Nokia була найбільшим виробником мобільних телефонів у світі, але не витримала конкуренції зі смартфонами з сенсорним екраном і доступом до інтернету, такими як iPhone від Apple та Galaxy від Samsung.

Після продажу свого мобільного бізнесу Microsoft компанія зосередилась на телекомунікаційному обладнанні.

У 2016 році Nokia оголосила про співпрацю з незалежною компанією HMD Global, що почала виготовляти телефони та планшети під брендом Nokia.