Нові штрафи за алкоголь. Що думають водії

У середу, 17 березня, в Україні набирають чинності нові покарання для нетверезих водіїв.

Тепер за керування авто напідпитку водіям доведеться заплатити 17 тис грн. Якщо впіймають вдруге протягом року, штраф зросте до 34 тис грн. Третій штраф вже складе 51 тис грн. із конфіскацією авта та позбавленням прав на 10 років.

Але чи будуть правила однакові для всіх - ось що цікавить водіїв. І, головне, чи стане на українських дорогах безпечніше?

Над матеріалом працювали В'ячеслав Шрамович та Анастасія Грібанова.