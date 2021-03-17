Жінка поширила підробні інтимні фото, щоб підставити конкуренток доньки

Автор фото, Bucks County Sheriff's Office

Жительку штату Пенсильванія звинувачують в поширенні підробних інтимних фото та відео. За версією поліції, так вона вирішила підставити конкуренток доньки з чірлідингової команди.

Фейкові фото та відео, на яких інші учасниці команди були зображені "оголеними, з випивкою та цигарками", жінка відправила тренеру.

Також, за даними правоохоронців, дівчата та їхні батьки отримували текстові повідомлення з погрозами, надіслані з незареєстрованого номера.

Для створення підробок жінка використовувала технологію deepfake, яка дозволяє реалістично підставляти обличчя людей на фото чи відео з іншими особами.

Ймовірно, знімки обличь дівчат підозрювана взяла з їхніх соцмереж.

При цьому, припускають правоохоронці, донька жінки могла не знати про такі дії з її боку.

Автор фото, Getty Images

Поліція взялася за справу влітку минулого року, коли батьки однієї з жертв повідомили, що їхня донька отримує повідомлення з тривожним змістом із анонімного номера.

Згодом з такими ж скаргами звернулися ще дві родини.

Поліції вдалося відстежити телефонний номер та IP-адресу, які зрештою привели їх до будинку жінки.

У грудні правоохоронці обшукали її помешкання і виявили там кілька мобільних телефонів.

Принаймні шість повідомлень, відправлених постраждалим дівчатам, були надіслані з одного з цих пристроїв, кажуть в поліції.

Підозрюваній висунули звинувачення за кількома статтями про домагання.