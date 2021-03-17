Розвідка США: Росія намагалася вплинути на вибори, але не змогла. Будуть нові санкції

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Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів у США 2020 року, однак реально щось змінити їй це не вдалося. Такі висновки випливають з розсекреченого звіту Національної розвідки Сполучених Штатів.

Водночас у документі фігурує український депутат Андрій Деркач, однак автори вважають, що його діями керували росіяни.

Окрім РФ там також згадуються Іран і Китай, але розвідники додають, що при цьому жодна іноземна держава не пробувала підтасувати голоси, підробити бюлетені або внести якісь зміни в результати.

Медіа повідомляють, що вже наступного тижня США оголосять про нові санкції проти Росії.

Російське посольство у Вашингтоні традиційно назвало звинувачення безпідставними.

Росія, як стверджують автори звіту, на відміну від переможного для Дональда Трампа 2016 року, у 2020 році не намагалася зламати системи реєстрації виборців і обліку бюлетенів, однак поширювала дезінформацію, щоб підвищити шанси того ж Трампа на переобрання.

Джуліані, Деркач і Путін

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Український депутат Андрій Деркач (праворуч) першим потрапив під американські санкції - американська розвідка вважає, що його діями прямо керував Кремль. Олександр Дубінський (ліворуч), який робив спільну пресконференцію з Деркачем, взимку також потрапив у санкційний список Сполучених Штатів

Автори звіту дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував широку кампанію з дискредитації кандидатури Джо Байдена і впливу на найближче оточення Дональда Трампа.

Хоча в звіті не називаються конкретні імена, мова, як пише New York Times, судячи з усього, йде в першу чергу про колишнього особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який усіма силами розвивав тему ймовірної корупції, до якої була причетна сім'я Байдена в Україні.

"Російські офіційні особи, а також треті особи, що діють в інтересах Кремля, цілеспрямовано працювали над тим, щоб змінити американську громадську думку", - йдеться в документі.

Там згадується і зустріч українського депутата Андрія Деркача, який в російських інтересах намагався вплинути на передвиборчу кампанію, з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Дії Деркача "контролював" Путін, прямо вказується у доповіді.

Нові санкції

Автор фото, SPUTNIK/REUTERS Підпис до фото, Росія бажал перемоги Трампа, але на останніх виборах її вплив не був таким сильним, кажуть у США. Але санкції для Москви все одно прогнозують

За даними американського телеканалу CNN, через публікацію доповіді вже наступного тижня Білий дім оголосить про нові санкції проти Росії.

Звинувачення американської розвідки щодо втручання Росії у вибори безпідставні, заявили в посольстві Росії в США.

"Констатуємо, що Вашингтон продовжує практику "мегафонної дипломатії", головна мета якої - підтримувати негативний фон навколо Росії. Покладати відповідальність за дестабілізацію ситуації всередині країни на зовнішніх гравців", - заявили в російському посольстві.

Водночас у звіті американської розвідки в основному повторюється те, про що широко повідомлялося ще рік тому: у 2020 році жодна іноземна держава не намагалася вести широкомасштабну кампанію, щоб вплинути на американських виборців, як у 2016 році.

Тоді, за даними спецслужб США, Росія провела хакерську атаку на скриньку електронної пошти Демократичної партії і поширювала у соцмережах інформацію, що розколювала американське суспільство.

Згадується в звіті і Китай, який, на думку американських аналітиків, спочатку збирався вплинути на результат виборів, але потім вирішив, що такі спроби будуть марними і можуть призвести до негативних для Пекіна наслідків.

Частину цієї інформації оприлюднили перед виборами минулого року.

Це свідчить про те, вважає New York Times, що розвідувальна спільнота врахувала досвід 2016 року, коли небажання розкривати розвіддані посприяло кампаніям дезінформації.

"Росія залишається головною загрозою"

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Американська преса приділяє значну увагу темі "російської загрози".

"Влада Росії прагне підірвати наш авторитет і повернути собі статус світової держави за допомогою державної стратегії, яка включає інформаційний тиск, економічне маніпулювання і загрозу застосування військової сили", - заявив глава командування повітряно-космічної оборони Північної Америки і Північного командування ЗС США Глен Ванхерк.

Його цитує в статті під заголовком "Росія залишається головною загрозою для США" агентство Blomberg.

У своїй доповіді для Комітету Сенату США з питань збройних сил генерал вказує, що Росія постійно робить військові вилазки до рубежів Північної Америки.

Глен Ванхерк звертає увагу, що в минулому році США і Канада зафіксували більше польотів техніки російських збройних сил біля узбережжя Аляски, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.

За словами Глена Ванхерка, часта поява біля Аляски важких бомбардувальників, протичовнових літаків і платформ, які займаються збором розвідувальної інформації, показує "як військову міць Росії, так і те, що вони відпрацьовують потенційні удари по нашій батьківщині".

У вівторок і у Британії опублікували доповідь про зовнішню політику, де Росія і Китай названі країнами, що становлять серйозну загрозу безпеці.

Для протистояння цим загрозам Британія хоче наростити ядерний потенціалі збільшити кількість ядерних боєголовок на 40% (з 180 до 260).