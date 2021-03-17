У спа-салонах США розстріляли жінок-азійок

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Вісьмох людей, зокрема шістьох жінок з країн Азії, розстріляли під час серії нападів на три спа-салони в американському штаті Джорджія.

21-річного підозрюваного у всіх трьох нападах затримали.

Поліція повідомила, що четверо людей загинули у салоні в північному передмісті Атланти, ще четверо - в двох спа-салонах в самому місті.

Південна Корея підтвердила, що чотири жертви - корейського походження.

За офіційними даними, поліція затримала 21-річного чоловіка - його вважають підозрюваним у всіх трьох нападах.

Автор фото, Cherokee Sheriff's Office - Georgia Підпис до фото, Фото підозрюваного, яке поширила поліція

Мотиви стрілка наразі не встановлені.

Перший напад стався напередодні близько 17:00 за місцевим часом.

Представник офісу шерифа повідомив, що дві жертви померли на місці, ще двоє - в лікарні. Він підтвердив, що загинули дві жінки азійського походження, а також ще одна біла жінка і білий чоловік (також поранено чоловіка латиноамериканського походження).

Автор фото, EPA

Менш ніж за годину поліцейські отримали новий виклик - виявили трьох жінок, що померли на місці від вогнепальних поранень.

Вже на місці події поліцейські отримали виклик у ще один спа-центр, розташований через дорогу, де знайшли тіло ще однієї застреленої жінки.

Слідчі, які вивчали записи з камер відеоспостереження, опублікували зображення підозрюваного біля одного зі спа-салонів.

Автор фото, EPA

Так почали розшукувати Роберта Аарона Лонга з Вудстока, штат Джорджія - його незабаром затримали за 240 км на південь від Атланти.

Злочини на ґрунті ненависті до американців азійського походження в останні місяці почастішали.

Певну роль в цьому зіграли безпідставні твердження про те, що азійці нібито відповідальні за поширення Covid-19.

Минулого тижня президент США Джо Байден засудив жорстокі злочини проти людей азійського походження.

Поліція вважає, що підозрюваний стріляв у всіх трьох спа-салонах. Влада при цьому заявляє, що наразі занадто рано робити висновки про те, чи причетна етнічність жертв до мотивів стрілка.

Хоча влада не називає можливі причини нападу, контртерористичний підрозділ департаменту поліції Нью-Йорка оголосив розгортання додаткових патрулів в азійських громадах.

Правозахисна група Stop AAPI Hate заявила, що стрілянина по американських жінках азійського походження в Атланті - "невимовна трагедія" як для сімей жертв, так і для спільноти американців азійського походження і жителів тихоокеанських островів, які "страждають від високого рівня расової дискримінації".