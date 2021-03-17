Київ знову можуть закрити на локдаун, Львів - з п'ятниці на карантині

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Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що невдовзі у місті можуть знову запровадити жорсткі обмежувальні заходи через поширення коронавірусу. Львів вже закривають на карантин.

"Ситуація ускладнюється з кожним днем... Вірус мутує, стає агресивним. Лише вчора було госпіталізовано близько 700 людей", - сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Кличка, якщо так триватиме і далі, "ми не виключаємо, що за кілька тижнів місць у лікарнях не буде".

"Ситуація стає загрозливою, і ми можемо повернутися до локдауну", - наголосив він.

Водночас Кличко зазначив, що рішення про карантинні обмеження може запроваджувати лише уряд, і київська влада вже попросила Кабмін "посилити обмежувальні заходи".

Кличко також каже, що попросив Кабмін дозволити використовувати відомчі лікарні для хворих на ковід, бо у міських лікарнях місця закінчуються.

Остання доба в Україні, за даними МОЗ, стала рекордною за кількістю госпіталізованих із ковідом: до лікарні потрапило майже 5 тисяч людей. Водночас у Києві - найбільше у країні підтверджених випадків за добу - майже 1200.

За добу в України через коронавірус померли 289 людей.

На початку місяці прем'єр-міністр Денис Шмигаль застеріг: в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, яка може призвести до нового локдауну.

"Якщо більша частина областей будуть в червоній зоні, то скоріш за все доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - сказав він.

Львів на локдауні

Автор фото, Андрій Садовий

Львів, тим часом, з 19 березня вже закривається на локдаун, повідомив львівський мер Андрій Садовий.

"Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня", - написав він у фейсбуку.

Це рішення, за словами пана Садового, необхідне, "щоб не допустити колапсу медичної системи міста".

"Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання", - наголосив він.

Посилений карантин у Львові передбачатиме:

молодша школа переходить на канікули, старші класи продовжують дистанційне навчання;

припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюють лише "на виніс" та доставку;

у торгових центрах працюють лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюють лише на видачу за попереднім замовленням;

всі масові заходи переносяться;

салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Через загрозливу ситуацію з коронавірусом, зі Львова у Київ перенесли два матчі збірної України у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату світу 2022 року.

Поєдинки української збірної з Фінляндією 28 березня та Казахстаном 31 березня проведуть на НСК "Олімпійський".