Байден вважає Путіна вбивцею і обіцяє швидкі "наслідки" для Росії

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Президент США Джо Байден заявив, що його російському колезі Володимиру Путіну доведеться відповісти за спроби втручання в недавні американські вибори. Після цього курс рубля різко знизився.

Перед цим американська розвідка опублікувала доповідь про те, що Росія та Іран намагалися вплинути на результат президентських виборів 2020 року.

"Він поплатиться за це", - заявив Байден в інтерв'ю телеканалу ABC News.

Байден не став уточнювати, що має на увазі, але пообіцяв, що наслідки для Путіна настануть скоро.

Після цього журналіст запитав президента США, чи вважає він Путіна "вбивцею".

Байден відповів ствердно: "Ммм, Так".

Падіння рубля

Після висловлювань Байдена долар і євро різко виросли на Московській біржі.

Обидві валюти зросли на понад 55 копійок щодо російського рубля.

У Кремлі поки що не коментували висловлювання Байдена. Однак голова Держдуми В'ячеслав Володін назвав слова президента США про Путіна "образою росіян".

"Байден своєю заявою образив громадян нашої країни. Це істерика від безсилля. Путін - наш президент, нападки на нього - це нападки на нашу країну!" - написав Володін у своєму Telegram-каналі.

Доповідь розвідки США

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Дубінський та Андрій Деркач

У вівторок опублікували розсекречений звіт Національної розвідки США, з якого випливає, що Росія та Іран намагалися вплинути на президентські вибори 2020 року. Хоча й при цьому жодна іноземна держава не намагалася підтасувати голоси, підробити бюлетені або внести зміни в результати.

Автори звіту дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін особисто санкціонував широку кампанію з дискредитації кандидатури Джо Байдена і впливу на найближче оточення Дональда Трампа.

У документі розвідки згадується і зустріч українського депутата Андрія Деркача, який в російських інтересах намагався вплинути на передвиборчу кампанію, з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Дії Деркача "контролював" Путін, прямо вказує американська спецслужба.