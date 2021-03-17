Результатами президентства Зеленського незадоволені 44% українців

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Нині президент Зеленський, якого два роки тому підтримали майже три чверті виборців, у 39% українців викликає переважно негативні емоції.

Такими є результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Кожен четвертий рівною мірою має і позитивні, і негативні почуття стосовно президента.

А от суто позитив пан Зеленський викликає у менш як 19% опитаних. Приблизно стільки ж респондентів вважають, що його особисті якості (особливості характеру, вольові та моральні якості) відповідають посаді президента України.

Але майже кожен другий - 47% опитаних - впевнені, що якості Володимира Зеленського не відповідають президентським.

Коли ж учасників опитування запитали про компетентність та професійний досвід нинішнього президента, то 58% респондентів оцінили їх на 1-2 бали із 5 можливих. А вищі оцінки професійним якостям голови держави - від 4 до 5 - поставили 16% учасників опитування.

Загалом позитивно оцінюють діяльність президента Зеленського 15%. Тих, хто оцінює її негативно, у понад три рази більше - таких 44%.

Не очікують змін на краще кожні двоє із п'яти опитаних. Тих, хто має позитивні очікування - удвічі менше.

При цьому Захід та Південь є більш прихильними до президента Зеленського, а от Центр та Схід - негативніші.

Крім того, оцінки президента погіршуються з віком учасників опитування.

Дослідження, під час якого опитали 2018 респондентів, з 5 по 9 березня 2021 року провела соціологічна служба Центру Разумкова методом інтерв'ю "обличчям до обличчя".

Напередодні Центр Разумкова також оприлюднив результати опитування, за якими за Володимира Зеленського зараз проголосували б більшість виборців - 27,4%. Хоча, звісно, це на порядок менше, ніж його президентський рейтинг два роки тому.

Друге і третє місця, згідно із опитуванням, поділили Петро Порошенко, за якого зараз готові проголосувати 19,75% та - з невеликим відривом - Юрій Бойко, за якого готові голосувати 17,1% опитаних.

Прихильність до партій розподілилася схоже із президентськими уподобаннями. Пропрезидентська партія "Слуга народу" все ще користується найбільшою підтримкою виборців, - зараз за неї готові голосувати понад чверть опитаних.

Її найближчі конкуренти - "Європейська солідарність", за яку б проголосував кожен п'ятий, та ОПЗЖ, підтримка якої на пару відсотків менша.