У Росії можуть створити "військовий Діснейленд"

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube Підпис до фото, Так виглядає проєкт музею

В одному з підмосковних парків можуть звести новий військовий музей у вигляді "блакитної зірки". Туди можуть перенести експозицію московського Центрального музею збройних сил, заснованого ще 1919 року. Співробітники називають ескізи нового музею "військовим Діснейлендом" і не дуже радіють такій ідеї.

У розпорядженні ВВС є три презентації проєктів музею. Офіційно міноборони Росії спростувало їх справжність, але самі презентації були отримані з різних не пов'язаних між собою джерел і на різних носіях.

Всі ескізи передбачають, що нова будівля буде у формі величезної блакитної зірки, яка лежить на землі посередині парку.

Судячи з презентацій, комплекс включатиме великі рекреаційні зони, взимку перед одним з фасадів буде діяти каток.

Крім самої будівлі музею, всі проєкти містять виставковий майданчик, полігони для демонстрації військової техніки та інші будівлі. В одній з презентацій також позначені зоопарк з пішохідною естакадою над ним, іподром, майданчик-амфітеатр для театральних вистав.

У парку "Патріот" на місці, позначеному в презентації, дійсно ведеться будівництво, переконався кореспондент ВВС. Але близько підійти до будмайданчика неможливо через охорону.

"Ніхто не розуміє, навіщо це все"

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

Співробітники музею - проти переїзду. Вони вважають, що він може завдати шкоди фондам, які переведуть у нову будівлю. Крім того, вони побоюються, що на новому місці не створять всіх умов для правильного зберігання.

"Головне - ніхто не розуміє, навіщо це все. Там не музей буде будуватися, а такий розважальний центр. Типу "Діснейленду" військового. А навіщо там наш музей, ніхто не знає. Може, там і потрібен центр такий, але навіщо наш музей грабувати - незрозуміло", - сказав один зі співробітників музею, який попросив про анонімність.

"Люди йдуть сюди дивитися на оригінали. Хочете розважальний центр будувати - будуйте. В інтернеті гуляють ролики того, що збираються побудувати. Збираються побудувати колосальну споруду. Там буде все блимати, гойдатися, інтерактивне все, іграшка коротше, яка зі справжніми, унікальними, історичними реліквіями не поєднується ніяк. Заради бога, нехай будують. Але не ламайте тут ", - сказав співробітник, який також попросив не розкривати його ім'я.

Найголовніший експонат музею - Прапор Перемоги, який підняли над Рейхстагом у травні 1945 року. Цей прапор - особливий експонат, місце зберігання якого визначає президент Росії.

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

Однак судячи з розмов у музейному середовищі, остаточного рішення про переведення музею в нову будівлю поки що не ухвалили.

Якщо ж новий музей таки відкриють, то це може відбутися, наприклад, до 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, розповідає Андрій Карпов, керівник групи волонтерів, які реставрують у ЦМЗС військову техніку.

"З огляду на любов у нашій країні до "данських" посиденьок, то чергова "данська" посиденьки у нас в 2025 році. Тобто через чотири роки там має бути місто-сад. Як на мене, це крайня дата, до якої вони повинні це зробити", - каже він.

Автор фото, Nikolay Domnin/YouTube

У керівництві музею коментувати інформацію про можливість переїзду музею відмовилися, рекомендувавши звернутися до пресслужби Міноборони.

Російська служба ВВС направила туди офіційний запит.