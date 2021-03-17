ВООЗ порадила і далі вакцинуватись AstraZeneca

Автор фото, PA

Переваги використання вакцини Oxford-AstraZeneca перевищують ризики від неї, заявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона закликала країни і далі використовувати цю вакцину.

Цього тижня понад десять європейських країн призупинили її використання - через побоювання утворення тромбів у крові.

У середу ВООЗ заявила, що її консультативний комітет з питань безпеки вакцин ретельно вивчає останні дані про безпеку вакцини AstraZeneca і негайно повідомить громадськості про свої висновки.

Але, додали у ВООЗ, на сьогодні немає жодних причин припиняти використання вакцини.

"На цей час ВООЗ вважає, що користь від вакцини AstraZeneca перевищує ризики, і рекомендує продовжувати щеплення", - йдеться у повідомленні організації.

Серед країн, які поставили на паузу вакцинування AstraZeneca: Німеччина, Франція, Іспанія та Італія.

Україна також почала використання цієї вакцини і зупиняти щеплення не планує. Київ купує вакцину в індійського виробника.

На сьогодні близько 17 млн людей отримали дозу цієї вакцини в ЄС та Великій Британії, за останній тиждень там зафіксували менше 40 випадків тромбів.

Це не перевищує звичайну статистику.

Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) у четвер, як очікується, ухвалить рішення про продовження вакцинування.