Рекорд госпіталізованих із ковід в Україні і прорив у лікуванні раку грудей. Теленовини ВВС

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Хто такий насправді канадський журналіст і зірка Youtube Майкл Щур. Говоримо із Романом Вінтонівим, який створив цей образ.