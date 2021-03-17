Рекорд госпіталізованих із ковід в Україні і прорив у лікуванні раку грудей. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Найбільша кількість смертей та інфікованих коронавірусом в Україні. Чи витримають навантаження лікарні, і коли чекати нового загальнонаціонального локдауну.
  • Європа знову закривається. Великодні свята деякі країни проведуть із закритими школами, магазинами та кафе.
  • Прорив у лікуванні раку грудей. Вчені знайшли спосіб не видаляти молочні залози, якщо у пацієнток виявили мутований ген.
  • Хто такий насправді канадський журналіст і зірка Youtube Майкл Щур. Говоримо із Романом Вінтонівим, який створив цей образ.

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