Матч "Шахтар"-"Рома": Київ заборонив глядачів

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Київ забороняє доступ глядачів на футбольні матчі, зокрема, і міжнародні. Ці обмеження, як йдеться у повідомленні на Facebook КМДА, діятимуть "до стабілізації епідемічної ситуації".

Рішення про це ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники, - пояснив рішення заступник голови КМДА Микола Поворозник. - Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!"

У команді Віталія Кличка запевнили ВВС News Україна, що рішення стосується запланованого на 18 березня Ліги Європи "Шахтар" - "Рома", який має відбутися на "Олімпійському". Тепер він відбудеться без глядачів.

Водночас заступник мера і секретар Києвради Володимир Бондаренко у дописі на Facebook повідомив, що обмеження триватимуть три тижні.

Він також пояснив рішення тим, що "кількість хворих у столиці зростає", так само, як і кількість госпіталізованих, із яких до 70% - у важкому стані.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну, щоб той розширив обмеження для "помаранчевої зони", в який зараз перебуває столиця. Він також згадав матч "Шахтар" - "Рома".

"На четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів - до 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", - наголосив мер Києва.