"Зниклий" президент Танзанії помер після чуток про зараження Covid-19

Автор фото, AFP Підпис до фото, За офіційною інформацією, 61-річний президент Джон Магуфулі помер від ускладнень проблем з серцем у середу

Президент Танзанії Джон Магуфулі помер від ускладнень проблем з серцем, повідомила віцепрезидентка країни Самія Хасан Сулуху у зверненні по державному телебаченню.

"З глибоким сумом повідомляю вам, що сьогодні ... ми втратили нашого хороброго лідера", - йдеться в заяві віцепрезидентки Танзанії. Вона оголосила 14 днів національної жалоби.

Магуфулі не з'являвся на публіці понад два тижні, що викликало чутки про погіршення його здоров'я.

Минулого тижня опозиційні політики заявили, що він заразився Covid-19, але влада не підтвердила ці дані.

Магуфулі був одним з найвідоміших скептиків в Африці щодо загрози коронавірусу, він закликав боротися з ним молитвами і паровою терапією з використанням різних рослин.

Він оголосив Танзанію "вільною від Covid-19 " в червні минулого року. Ставив під сумнів ефективність масок, тестування та кепкував з сусідніх країн, які запровадили жорсткі обмеження для боротьби з вірусом. Танзанія не публікувала подробиць щодо поширення коронавірусу з травня, а уряд відмовився купувати вакцини.

Окрім того, Джон Магуфулі залишив країну відкритою для туристів - десятки тисяч туристів, зокрема, з Польщі, України та Росії відвідали цієї зими танзанійський острів Занзібар.

Згідно з конституцією Танзанії, віцепрезидентка Самія Хасана Сулуху має тепер стати новим президентом Танзанії. Вона буде першою жінкою на цій посаді і буде обіймати її до закінчення 5-річного терміну, на який Магуфулі переобрали у 2020 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Самія Хасан Сулуху має стати першою жінкою на посаді президента Танзанії

Останній раз Магуфулі бачили на публіці 27 лютого, але минулого тижня прем'єр-міністр Кассім Маджаліва заявив, що президент "здоровий і багато працює".

Він звинуватив в чутках про погане здоров'я президента "ненависних" танзанійців, що живуть за кордоном.

Але лідер опозиції Тунде Ліссу з посиланням на власні джерела повідомив BBC, що Магуфулі лікують від коронавірусу в лікарні у сусідній Кенії.

Президент-"Бульдозер": чому про Магуфулі так багато говорять в Африці

Автор фото, Reuters

Народився у 1959 році

Вивчав хімію та математику в університеті Дар-ес-Саламу (Танзанія)

Працював як вчитель хімії та математики

У 1995 році став депутатом, а у 2000 році вперше міністром

2015 року обрали президентом Танзанії

Джона Магуфулі вітали за його антикорупційну політику, за що його назвали "Бульдозером", але президента також звинуватили в придушенні інакомислення та обмеженні свобод.

Його критики погоджуються, що Магуфулі зробив внесок в розвиток Танзанії. Він інвестував у великі інфраструктурні проєкти, такі як залізниця зі стандартною шириною колії, що з'єднує країну з сусідами, основні автомагістралі і автобусну систему в комерційному центрі Дар-ес-Салама. Він також збільшив виробництво електроенергії.

Водночас багато аналітиків кажуть, що саме підхід Магуфулі до Covid-19 визначить його спадщину. В країні проводили мало тестів і не розробляли плани щодо вакцинації.

У Танзанії місцеві жителі з сумом відреагували на звістку про смерть Магуфулі.

Один з них, Джозеф Петро, сказав BBC, що вважає Магуфулі "турботливим" лідером, додавши, що "він так чи інакше допомагав людям".

"Мені дійсно боляче. Мені особисто боляче", - сказав він.

Танзанійка Іллюміната Абель висловила схожі почуття: "Він не був моїм родичем, але він був тим, хто прислухався до проблем людей".