Посла Росії в США відкликали після заяви Байдена про "Путіна вбивцю"

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Посла Росії у США Анатолія Антонова запросили в Москву на консультації для аналізу російсько-американських відносин.

"Посол Росії в Вашингтоні Анатолій Антонов запрошений в Москву на консультації, які проводяться з метою проаналізувати, що робити та куди рухатися в контексті відносин з США", - повідомила офіційна представниця МЗС Марія Захарова.

Москва зацікавлена в тому, щоб не допустити "незворотної деградації" відносин з Вашингтоном, зазначила Захарова.

"Для нас головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, які перебувають у важкому становищі і які Вашингтон завів в останні роки, по суті, в тупик. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їхньої незворотної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - заявила вона.

Відкликання посла сталося в той же день, коли президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що Росії доведеться відповісти за спроби втручання в американські вибори. Він також ствердно відповів на питання журналіста про те, чи вважає він вбивцею російського президента Володимира Путіна.

Міністерство торгівлі США в середу, 17 березня, оголосило про нові обмеження в торгівлі з Росією. Вони стосуються експорту та реекспорту в Росію обладнання, технологій та програмного забезпечення, пов'язаних з національною безпекою. Нові торгові обмеження почнуть діяти з 18 березня.

Росію звинувачують в застосуванні хімічної зброї проти власних громадян - Олексія Навального, а також Юлії та Сергія Скрипалів, а також у спробі втручання в американські вибори 2020 року.

У вівторок опубліковано розсекречений звіт Національної розвідки США, з якого випливає, що Росія та Іран намагалися вплинути на результат президентських виборів 2020 року, однак жодна іноземна держава не намагалася підтасувати голоси, підробити бюлетені або внести зміни в результати. Російське посольство у Вашингтоні вважає ці звинувачення безпідставними.

Російський ринок акцій, а також рубль впали після заяв Байдена і дій його адміністрації. Курс долара виріс на 1,13 рубля - до 73,98 рубля, курс євро - на 1,33 рубля, до 88,08 рубля, випливає з даних Московської біржі.

У Кремлі назвали безпідставною і бездоказовою доповідь розвідки США про Росію. "Ми не згодні з висновками цієї доповіді щодо нашої країни. Росія не втручалася і в попередні вибори і не втручалася в згадані вибори в цій доповіді у 2020 році. Росія не має жодного відношення до якихось кампаній проти будь-кого з кандидатів. У зв'язку з цим цю доповідь ми вважаємо неправильною. Вона абсолютно безпідставна і бездоказова", - сказав речник президента Дмитро Пєсков журналістам.

"Сьогоднішня заява Байдена перебуває поза здоровим глуздом. Так не може поводитися керівник країни, яка претендує на роль носія демократичних принципів і моралі. Говорити так про нашого очільника держави нікому не дозволено", - написав у своєму телеграм-каналі голова Держдуми В'ячеслав Володін.

"Байден своєю заявою образив громадян нашої країни. Це істерика від безсилля. Путін - наш президент, нападки на нього - це нападки на нашу країну!" - додав він.

"Верхом політичного хамства і маргінальності" назвав заяву Байдена очільник комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн.

"Навіть у найгостріші періоди холодної війни ніхто із західних лідерів не дозволяв собі опускатися до рівня лайливої риторики", - написав Хінштейн у своєму телеграм-каналі.