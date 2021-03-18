ДПА 2021 для українських школярів скасували. Але не для всіх

Автор фото, УНІАН

Державну підсумкову атестацію (ДПА) у 2021 році скасували для учнів 4-х та 9-х класів через коронавірус.

Відповідний наказ уже видало Міністерство освіти та науки, йдеться в повідомленні уряду.

Відповідно до законодавства, учні, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН.

Нинішня епідеміологічна ситуація через коронавірус в Україні вписується у це визначення, вважають у МОН.

"Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до законодавства, проходити ДПА - це письмові іспити, які проводять в школах - обов'язково повинні учні 4-х, 9-х та 11-х класів. Серед предметів, які оцінюють, зокрема, українська мова, математика.

Важливо, що 11-класників наказ МОН не стосується. Тож, станом на зараз, їм доведеться проходити ДПА.

У 2020 році через коронавірус в Україні звільнили від ДПА всіх учнів, в тому числі випускників шкіл.

Ті 11-класники, які хотіли вступити до вищих навчальних закладів, мали складати лише ЗНО - це незалежне тестування поза школою для вступу в виші.