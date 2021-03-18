Київ запроваджує новий локдаун в ніч на суботу. Список обмежень

1 година тому

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Київ запроваджує новий суворий локдаун з 00.00 20 березня до 9 квітня включно. Тобто, останнім днем роботи торговельних центрів, ресторанів, музеїв та кінотеатрів є п'ятниця 19 березня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, ситуація в столиці "складна" і може стати "катастрофічною". У лікарнях понад 3300 хворих на ковід, заповнюваність ліжок - понад 70%.

Водночас Кличко розкритикував уряд, який досі тримає Київ у помаранчевій, а не в червоній зоні.

"Кабмін умив руки і залишив місцеву владу сам на сам з розв'язанням ситуації, - заявив мер. - Ми розцінюємо це, як право оперативно реагувати на ситуацію".

"З 00.00 годин 20 березня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження, бо нам треба рятувати здоров'я та життя людей", - підсумував Кличко.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки що не запроваджуватимуть локдаун на всю країну. Він спрогнозував, що спалах COVID-19 триватиме до кінця квітня.

Автор фото, Віталій Кличко

Заборони та обмеження

З суботи під заборону потрапляє:

Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

Присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

Крім того, запроваджують певні додаткові обмеження:

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;

Автозаправні станції працюватимуть за дотримання суворих норм безпеки та без роботи кафе;

Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали - але без групових занять;

Працюватимуть дитячі садочки;

Школи після канікул повернуться до навчання - але дистанційно;

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

Автор фото, Андрій Садовий

Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі, але з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%.

Ці обмеження Київ запроваджує на три тижні - до 9 квітня включно.

"Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені, - заявив Кличко. - Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей".

17 березня Київ заборонив доступ глядачів на футбольні матчі. Рішення напряму стосується запланованого на 18 березня Ліги Європи "Шахтар" - "Рома", який має відбутися на "Олімпійському". Тепер він відбудеться без глядачів.

Через загрозливу ситуацію з коронавірусом зі Львова у Київ перенесли два матчі збірної України у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату світу 2022 року.

Поєдинки української збірної з Фінляндією 28 березня та Казахстаном 31 березня мали відбутись на НСК "Олімпійський".

"На четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів - до 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", - лякав раніше мер Києва.

Останні дні в Україні, за даними МОЗ, стали рекордними за кількістю госпіталізованих із ковідом: до лікарні 16 березня потрапили майже 5 тисяч людей, а 17 - понад 4,3 тисячі. Водночас у Києві - найбільше у країні підтверджених випадків за добу - 16 березня було майже 1200 хворих, а 17-го - 1092.

Зараз чотири області країни перебувають у "червоній" зоні найсуворіших обмежень - Закарпатська, Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька.

Раніше посилили карантинні обмеження у Вінниці та Львові.