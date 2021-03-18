Політична криза у Вірменії призвела до перевиборів

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Вірменії кілька місяців відбувалися протести проти уряду Нікола Пашиняна, якого опозиція, зокрема, чиновники, які правили країною десятиріччями, звинувачували у поразці у війні в Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив у Facebook, що у країні відбудуться дострокові парламентські вибори.

Вони мають стати виходом з політичної кризи, в якій країна опинилася після війни в Карабаху восени 2020 року. Опоненти Нікола Пашиняна, зокрема, ті, хто керував Вірменією у 1998-2018 роках, звинувачують його у поразці Вірменії в цій війні.

"Кілька хвилин тому я зустрівся з лідером фракції "Процвітання Вірменії" (найбільшої опозиційної. - Ред.) Гагіком Царукяном. Під час зустрічі ми побачили, що найкращий вихід з внутрішньополітичної ситуації - позачергові парламентські вибори", - повідомив Пашинян.

Він додав, що після перемовин з президентом Вірменії Арменом Саркісяном, лідерами фракцій правлячої партії "Мій крок" та "Просвітлена Вірменія" вирішили провести дострокові вибори 20 червня.

Конфлікт з військовими?

Опозиція періодично проводила протести проти Пашиняна після поразки у війні з Азербайджаном у листопаді 2020 року.

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Ситуація загострилася 25 лютого. Тоді вірменський генеральний штаб зажадав відставки Пашиняна. Прем'єр у відповідь звільнив главу генштабу Оніка Гаспаряна та його заступника, а також назвав заяву військових "спробою перевороту".

Опозиція та прихильники Пашиняна в той день зібрали свої мітинги.

"Небезпека завжди є, - сказав Пашинян прихильникам. - Але ми всі повинні домовитися, що такого в Республіці Вірменія відбуватися не повинно. Найважливіше, що ми всі спокійні. Усередині країни у нас ворогів немає. Це найважливіший факт. Але є питання, які треба обговорити".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Нікол Пашинян в розпал "спроби перевороту" з боку Генштабу 25 лютого зібрав своїх прихильників у центрі Єревана

Прем'єр назвав звільнених ним воєначальників "братами" і "солдатами батьківщини", а також пообіцяв, що ні він, ні його родина не мають наміру тікати з країни "ні за яких обставин".

Після цього опозиція встановила намети у Єревані і продовжувала вимагати відставки Пашиняна.

Президент Армен Саркісян не підписав указ про звільнення начальника генштабу Гаспаряна, але й не оскаржив його. Гаспарян відмовитися йти у відставку і оскаржив урядовий указ в суді.