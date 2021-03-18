У Києві продавали довідки про Covid-19. Туристи купували для подорожей

1 година тому

Автор фото, Нацполіція

Поліція Києва викрила схему продажу підробних довідок про тестування на коронавірус. Часто туристи купували їх для подорожей на відпочинок.

Один такий сертифікат, кажуть в поліції, міг коштувати від 900 до 1 800 гривень - залежно від терміновості замовлення.

Фейкові довідки переважно "підтверджували" негативний результат тесту без фактичного проходження дослідження.

Проте в окремих випадках для замовників виготовляли і довідки про позитивний результат тестування.

До організації схеми, з'ясували правоохоронці, причетні працівники однієї зі приватних лабораторій столиці та киянин, який займався розповсюдженням готових довідок.

Як кажуть у прокуратурі, він підшуковував людей, які планували поїздку за кордон, і пропонував їм довідку з негативним результатом тесту без обстеження.

Якщо вони досягали домовленості, то його спільники в лабораторії виготовляли документ із потрібним результатом.

Автор фото, Нацполіція

Лише з лютого зловмисниками вдалося продати близько 80 таких підробних сертифікатів на загальну суму в 135 тисяч гривень, розповідають в поліції.

17 березня правоохоронці провели обшуки в офісах лабораторії, помешканні фігурантів та їхніх автівках. Вилучили бланки для довідок з відтисками печатки медзакладу, "чорнові записи" і понад 500 тисяч гривень готівки в різних валютах.

За фактом злочину відкрили кримінальну справу за статтею про шахрайство у великих розмірах.

Фігурантам за нею загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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Про поширення продажу підробних довідок про тестування на коронавірус час від часу повідомляють користувачі соцмереж.

Переважно такі сертифікати необхідні для подорожей за кордон.

Один із користувачів розповідав, що наприкінці минулого року замовляв в одного з туроператорів путівку до Єгипту, і за додаткові 500 гривень там вирішили проблему з довідками.

Він стверджував, що сервіс відпрацьований: "оплата послуги й через два дні на пошту приходить потрібний документ. Не треба нікуди ходити, бекати від палички в горлі".