"Будьте здорові". Путін відповів на слова Байдена про "вбивцю"

Путін відповів на слова Байдена про "вбивцю": "Будьте здорові"

13 хвилин(и) тому

Автор фото, European Photopress Agency

Володимир Путін відповів на заяву президента США Джо Байдена, який в нещодавньому інтерв'ю сказав, що вважає російського лідера "вбивцею".

"Що стосується заяви мого американського колеги [...] Що б я йому відповів? Я б сказав йому "Будьте здорові". Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів", - сказав Путін.

"Пам'ятаю, ми коли в дитинстві сперечалися одне з одним, ми казали так: "Хто як обзивається, той так і називається". І це не випадково - це не просто дитяче прислів'я і жарт. В цьому дуже глибокий сенс. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що він такий же, як ми. І виходячи з цього оцінюємо його дій".

Резонансну заяву Джо Байден зробив під час інтерв'ю телеканалу ABC.

На запитання про те, чи вважає він Володимира Путіна "вбивцею", президент США відповів лаконічно: "Так, вважаю".

Він також пообіцяв, що російський лідер "заплатить" за свої дії проти США.

При цьому Байден підкреслив, що у Москви і Вашингтона все ще залишаються "спільні інтереси".

У Росії на такі слова президента США очікувано відреагували обуренням.

Автор фото, KREMLIN.RU / WHITEHOUSE.GOV

"Сьогоднішня заява Байдена перебуває поза здоровим глуздом. Так не може поводитися керівник країни, яка претендує на роль носія демократичних принципів і моралі. Говорити так про нашого очільника держави нікому не дозволено", - написав у своєму телеграм-каналі голова Держдуми В'ячеслав Володін.

"Байден своєю заявою образив громадян нашої країни. Це істерика від безсилля. Путін - наш президент, нападки на нього - це нападки на нашу країну!" - додав він.

"Верхом політичного хамства і маргінальності" назвав заяву Байдена очільник комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн.

"Навіть у найгостріші періоди холодної війни ніхто із західних лідерів не дозволяв собі опускатися до рівня лайливої риторики", - написав Хінштейн у своєму телеграм-каналі.

Окрім того, представниця російського МЗС Марія Захарова повідомила, що Москва відкликає посла РФ у США в Москву на консультації.

Захарова запевнила, що Росія зацікавлена в тому, щоб не допустити "незворотної деградації" відносин зі Сполученими Штатами.

"Для нас головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, які перебувають у важкому становищі і які Вашингтон завів в останні роки, по суті, в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їхньої незворотної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - заявила вона.