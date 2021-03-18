Соцмережа заблокувала акаунти малолітніх українських блогерів

47 хвилин(и) тому

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Соціальна мережа Likee заблокувала акаунти 8-річної дівчинки та 13-річного хлопця, "роман" яких останнім часом активно обговорюють в Україні. Про це повідомив дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

За його словами, представник соцмережі заявив, що там обурені таким контентом.

"Важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який в них поширюється, зокрема контенту за участі дітей", - написав Кулеба.

"Всі соцмережі, якими користуються діти, мають ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. Адже діти дуже чутливі, деструктивний контент має на них сильний вплив".

Саме в Likee у 8-річної блогерки була найбільша аудиторія - кілька мільйонів підписників.

При цьому її акаунт в Instagram досі працює. Там на неї наразі підписані 500 тисяч людей.

13-річний хлопець поступається популярністю своїй подрузі. На заблокованій сторінці в нього було пів мільйона підписників. В Instagram наразі - трохи більше 50 тисяч.

"Стосунки" малолітніх блогерів вже кілька днів обговорюють в українських ЗМІ та соцмережах. Користувачі обурюються фотографіями та відео, на яких діти демонстрували свій "роман", зокрема це знімки та записи, де вони обіймаються. Частина з них мають сексуальний підтекст.

Такий контент привернув увагу дитячого омбудсмена, який встиг звернутися до правоохоронців.

Ті вже відкрили провадження за статтею про поширення порнографічного контенту, а маму дівчинки викликали на допит.

У розмові з журналістами жінка розповідала, що "нічого незаконного" не скоювала.

"Вона (дівчинка - Ред.) - блогер-мільйонник, займається моделлінгом. До її життя є великий інтерес", - пояснювала мама юної блогерки.

Жінка також запевнила, що дівчинка зі своїм так званим хлопцем не живе. А найбільш провокаційні фото в ліжку зробили, коли поїхали на "ночівлю" до хлопця, але "це був сімейний візит", тобто в житлі перебували, окрім дітей, також батьки.

Пізніше у коментарі для програми "Вікна-новини" жінка заявила, що інформацію подають у викривленому форматі.

"Роблять з дітей, які просто діти-діти, якихось збоченців, - підкреслила мама. - Ніяких стосунків, окрім дружніх, у них немає. Дитяча аудиторія зараз налаштована всіх зводити між собою, дівчаток-хлопчиків".

"Він не розглядає її як якогось партнера сексуального. Це просто дитина, яка до неї ставиться трепетно, як до дитини", - додала вона.