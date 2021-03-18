Вакцина AstraZeneca - "безпечна і ефективна". Висновок агентства ЄС

20 хвилин(и) тому

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Європейське агентство з лікарських засобів дійшло висновку, що протикоронавірусна вакцина Oxford-AstraZeneca є "безпечною та ефективною".

Водночас там заявили, що продовжать вивчати можливий зв'язок між препаратом та побічними ефектами у вигляді тромбозу, які він нібито здатен викликати.

Переконливих доказів цих тверджень досі немає.

Попри це, вже 13 європейських країн вирішили тимчасово призупинити вакцинацію Oxford-AstraZeneca.

Із закликом продовжити кампанію вакцинації цим препаратом раніше виступила Всесвітня організація охорони здоров'я.

ВООЗ має оприлюднити детальний висновок щодо Oxford-AstraZeneca у п'ятницю, 18 березня.

Низка країн, зокрема Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди, призупинили використання препарату після повідомлень про нечисленні випадки тромбозу в деяких вакцинованих пацієнтів.

Щеплення принаймні однією дозою AstraZeneca отримали близько 17 мільйонів людей у Європейському Союзі та Великій Британії.

При цьому виявили менше ніж 40 випадків утворення тромбів у людей, які отримали вакцину.

Доказів того, що вони були спричинені саме вакцинацією немає.

Але уряди кількох країн все ж вирішили вжити превентивних заходів. Їхні офіційні представники пояснювали, що хочуть дочекатися висновку Європейське агентство з лікарських засобів.

"Ми не можемо допустити жодних сумнівів щодо вакцини", - сказав міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонге.

Розробник вакцини англо-шведська компанія AstraZeneca наполягала, що немає жодних доказів зв'язку підвищеного ризику згортання крові і щеплення.

Там зазначили, що у ЄС та Британії зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 випадки легеневої емболії.

Як заявила Ен Тейлор, головна медична директорка компанії, це менше, ніж сто випадків на групу у 17 млн людей, тобто менше, ніж можна було очікувати.

Водночас за її словами, пандемія призвела до підвищеної уваги до людей, які отримують щеплення.

Розробник вакцини наполягає, що препарат пройшов ретельну перевірку під час клінічних випробувань і є безпечним.

В Україні в рамках вакцинації використовують препарат Covishield.

Це ліцензований аналог саме Oxford-AstraZeneca.